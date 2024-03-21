У Муніципальних рекрутингових центрах за два тижні відповіли на понад 300 дзвінків та надали понад 60 консультацій. Серед тих, хто звернувся, близько 20% жінок.

Також рекрутери оформили кілька десятків анкет для людей, які готові служити за контрактом чи мобілізацією. Про це йдеться на сайті Вінницької міськради.

"80 % – це дорослі чоловіки до 50 років. Вже зараз до обласного центру приїжджають люди з районів на консультації, щоб мати максимально повну інформацію. Цікавляться службою в ЗСУ і внутрішньо переміщені особи. Ми перейшли на новий рівень спілкування військових та цивільних, а не такий, як показують у деяких соцмережах із "заламуванням рук", — розповів координатор рекрутингових центрів Роман Ковальський.

За його словами, серед тих, хто звертається, чимало людей, які усвідомлюють непросту ситуацію з призовом та можливість отримати повістку найближчим часом. Тож заздалегідь приходять отримати консультацію – аби самому зробити вибір місця та фаху проходження служби.

Що відомо

Муніципальні рекрутингові центри – це пілотний проєкт Вінниці. Ініціатива їхнього створення – місцева та реалізується за сприяння 120 бригади Сил ТрО. Мета – сприяння мобілізації та надання можливості потенційним військовослужбовцям вибирати частину та фах для служби.

Рекрутери мають військовий досвід, знають про службу зсередини та більш детально можуть розповісти цивільним потрібну інформацію. Це ті військові, які за станом здоров’я сьогодні не можуть бути на передовій, але прагнуть бути корисними армії.

Муніципальні центри рекрутингу розгорнули на базі трьох відділень ЦНАП "Прозорий офіс", а саме "Замостя", "Старе місто" та "Вишенька".