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На Львівщині розшукують водія, який збив на смерть пішохода та втік з місця події
ДТПРегіони

На Львівщині розшукують водія, який збив на смерть пішохода та втік з місця події

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Вночі 20 березня у селі Вовчатичі Стрийського району невідомий водій збив 68-річного чоловіка та втік з місця події. Пішохід помер. Водія оголосили в розшук.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини, наразі правоохоронці розшукують водія, який скоїв смертельний наїзд на пішохода.

"Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановлюють особу водія, який скоїв ДТП, та місцезнаходження автомобіля. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП, прохання повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водієві загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням водійських прав на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

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