Рівненщина без Московщини: які села вирішили перейменувати

Рішення про перейменування трьох сіл на Рівненщині підтримав комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Йдеться про Московщину, Мятин і Придорожне.

Відповідне рішення комітету 20 березня оприлюднив нардеп Роман Лозинський у Telegram.

Загалом, у додатку до висновку комітету щодо перейменування 109 міст, сіл і селищ України. Три з них — розташовані у Дубенському районі Рівненської області.

Комітет вирішив підтримати перейменування цих сіл:

Мятин — на М'ятин;

Придорожне — на Придорожнє;

Московщина — на Щасливе.

Потребу перейменування двох перших сіл Національна комісія зі стандартів державної мови обґрунтувала це тим, що ці назви не відповідають правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови.

Московщину мають перейменувати у рамках деколонізації. Пояснення нацкомісії — назва села не відповідає лексичним нормам української мови, зокрема, стосується російської імперської політики (російської колоніальної політики).

За перейменування цих населених пунктів має проголосувати Верховна Рада.

Голова ГО "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков пояснив Суспільному, що у переліку — лише частина населених пунктів, які планують перейменувати.

Які ще назви сіл на Рівненщині не відповідають стандартам

Окрім Московщини, на Рівненщині нацкомісія також рекомендувала перейменувати село Партизанське в установленому законодавством порядку.

Також комісія рекомендувала змінити назву 11 селам, назви яких можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема, стосуватися російської імперської політики (російської колоніальної політики).

До переліку увійшли такі населені пункти:

Бригадирівка;

Дружба;

Зоря;

Красне;

Красносілля;

Молодіжне;

Руда-Красна;

Тараканів;

Травневе у Мирогощанській громаді;

Травневе у Млинівській громаді;

Труди.

Громади мають обґрунтувати доцільність збереження поточної назви цих населених пунктів або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку до 27 квітня.

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