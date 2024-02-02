На Рівненщині громади мають визначитися з назвами 15 населених пунктів, які, за рішенням Нацкомісії, підпадають під декомунізацію. Рішення мають прийняти до 27 квітня.

Про це на засіданні ради громад 2 лютого повідомила начальниця облуправління культури і туризму Любов Романюк.

З її слів, назви двох сіл не відповідають лексичним нормам української мови:

"Зокрема назви стосуються російської імперської політики — це Московщина і Партизанське. Комісія пропонує обрати нову назву цим селам в установленому законом порядку. Також пропонували змінити назву одинадцятьом селам, чиї назви можуть не відповідати лексичним нормам української мови та стосуватися російської імперської політики".

Рішення щодо перейменування сіл у громадах мають прийняти до 27 квітня.

Які назви підпадають під декомунізацію

На думку членів нацкомісії, на Рівненщині є два села, які не відповідають правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови.

Рекомендують змінити назву сіл:

Мятин – на М'ятин;

Придорожне – на Придорожнє.

Назви двох сіл Рівненської області не відповідають лексичним нормам української мови, зокрема, стосуються російської імперської політики (російської колоніальної політики).

До переліку увійшли:

Московщина;

Партизанське.

Комісія рекомендувала запропонувати нову назву цим селам в установленому законодавством порядку.

Також комісія рекомендувала змінити назву 11 селам, назви яких можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема, стосуватися російської імперської політики (російської колоніальної політики).

До переліку увійшли такі населені пункти:

Бригадирівка;

Дружба;

Зоря;

Красне;

Красносілля;

Молодіжне;

Руда-Красна;

Тараканів;

Травневе, Мирогощанської громади;

Травневе, Млинівської громади;

Труди.

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