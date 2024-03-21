Внаслідок отриманого на війні поранення помер житель селища Буштино Тячівського району 41-річний Іван Рущак.

Про це повідомили на сторінці Буштинської громади у Facebook.

Чоловік був мобілізований до лав ЗСУ у березні 2023 року. Помер 19 березня 2024 року в Тячівській районній лікарні, де військовослужбовець проходив лікування після бойового поранення у Бахмутському районі на Донеччині.

"21 березня о 12:30 скорботний кортеж виїде з Тячівської районної лікарні й о 13:00 прибуде у селище Буштино до рідного дому, де відбудеться прощання з загиблим. Щирі співчуття рідним і близьким захисника. Просимо жителів Буштинської територіальної громади вийти на вулицю та гідно зустріти Героя, який мужньо стояв на захисті рідної землі та зробив неоціненний внесок у боротьбу з російськими окупантами", — йдеться у повідомленні.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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