Росіяни обстріляли 20 березня дві прикордонні громади Чернігівщини: Семенівську та Сновську. Під обстрілами опинилися шість сіл. Прикордонники зафіксували 38 вибухів.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Семенівська громада. Прикордонники зафіксували 25 вибухів у напрямку сіл Карповичі, Прогрес, Медведівка, Заріччя, Леонівка. Приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та зі ствольної артилерії.

Сновська громада. 13 вибухів було у напрямку села Клюси. Приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

Нагадаємо, війська РФ 19 березня обстріляли дві прикордонні громади: Новгород-Сіверську та Семенівську. Під обстрілами опинилися села Грем’яч та Мхи.

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