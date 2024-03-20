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Росіяни обстріляли з мінометів два прикордонні села Чернігівщини
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Росіяни обстріляли з мінометів два прикордонні села Чернігівщини

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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини. ФОТО: колаж Суспільне Чернігів

Війська РФ 19 березня обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську та Семенівську. Під обстрілами опинилися села Грем’яч та Мхи.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

У Грем'ячі, що у Новгород-Сіверській громаді, прикордонники зафіксували 10 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

У селі Мхи, що у Семенівській громаді, був один прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли 18 березня село Клюси, що у Сновській громаді. Прикордонники зафіксували п'ять вибухів.

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