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США продовжать підтримувати Україну "щодня і всіма доступними способами" — Салліван
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США продовжать підтримувати Україну "щодня і всіма доступними способами" — Салліван

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США, допомога Україні
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час пресконференції 18 серпня 2023 року. AP

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон вірить у перемогу України, і закликав українців вірити у зусилля США щодо прийняття критично важливого пакету допомоги Україні.

Про це він сказав на брифінгу в Києві з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком після закінчення свого візиту до України.

  1. "Я тут сьогодні, щоб сказати, що ми віримо у вас. Ми віримо, що ви переможете. Ми віримо, що ви збудуєте світле майбутнє для українського народу, сильнішу демократію, стійку та безпечну країну, яка зможе відобразити майбутню агресію. І ми будемо вашим партнером на кожному етапі шляху", — сказав радник Байдена.

Салліван підкреслив, що знаходиться у Києві, аби сказати, що українці повинні вірити у США, які на українській стороні у війні проти Росії. США надали величезну підтримку і продовжуватимуть робити це "щодня всіма доступними нам способами".

"Я знаю, що є питання через вагання в нашому Конгресі протягом місяців, які пройшли без ухвалення додаткового законопроєкту, пакету допомоги, на який ви дійсно розраховуєте і за який президент Байден бореться щодня… На наш погляд, ми впевнені, що доб'ємося цього", — заявив Салліван.

Єрмак заявив, що отримав від Джейка Саллівана "абсолютно безперечну тезу про двопартійну підтримку Сполучених Штатів".

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

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