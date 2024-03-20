Палата представників США ухвалила резолюцію “Про засудження незаконного викрадення дітей з України до Російської Федерації”.
Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Зокрема, Палата представників:
- вважає уряд РФ під керівництвом Путіна відповідальним за неправомірне та незаконне викрадення дітей з України та найрішучішим чином засуджує ці дії;
- заявляє, що сприяння незаконному усиновленню є геноцидом, оскільки суперечить зобов’язанням Росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього;
- стверджує, що РФ намагається знищити покоління українських дітей і цим підірвати можливість України виростити покоління наступних громадян і лідерів. А також позбавити можливості відбудувати Україну після неспровокованої російської війни, ціллю якої є знищення унікальної української мови, культури, історії та ідентичності;
- підтверджує, що вторгнення РФ в Україну суттєво збільшило ризики дітей постраждати від торгівлі людьми та експлуатації, дитячої праці, ґендерного насильства, голоду, загинути, отримати фізичні травми, бути позбавленими житла та освіти.
Лубінець наголосив, що важливо, щоб всі країни світу на найвищому рівні засуджували депортацію та примусове переміщення українських дітей Росією.
“Це кроки, які у майбутньому можуть сприяти покаранню винних у злочинах, а наразі — допомогти повернути всіх наших дітей”, — прокоментував омбудсман.
Читати ще