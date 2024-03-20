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Армія не тотожна смерті — військовослужбовиця Васик
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Армія не тотожна смерті — військовослужбовиця Васик

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Армія не тотожна смерті — військовослужбовиця Васик
Військовослужбовиця Ганна Васик під час інтерв'ю Суспільному. Київ, 8 березня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Військовослужбовиця Ганна Васик вважає, що страх перед мобілізацією зараз значною мірою пов’язаний із тим, що громадяни не до кінця розуміють, як може виглядати служба у війську.

Таку думку Ганна Васик висловила в інтерв’ю Суспільному.

“Весь той рівень страху, який ми маємо в суспільстві, пов'язаний із уявленням про те, що військо, армія нібито тотожні до смерті. Що нібито як тільки ти йдеш в армію, ти або відразу, або через короткий час загинеш. Війна різна, армія теж дуже різна. Не кожен військовослужбовець чи військовослужбовиця – це штурмовик чи штурмовичка, чи піхота. З 62 тисяч жінок, які зараз служать в силах оборони України, лише 5 тисяч воюють в зоні ведення бойових дій”, – зазначила вона.

Також, за спостереженнями військовослужбовиці, багатьох лякає відсутність зрозумілої системи ротацій.

“На момент початку повномасштабного вторгнення пішли добровольцями люди, які в цивільному житті були фахівцями в дуже різних цивільних професіях. І зараз і досі ці люди, вже два роки, сидять в окопах. А системі потрібні ці фахівці – HR-и, IT-ці, управлінці. Важливо зараз цих людей висмикнути з окопів. Вони вже своє відвоювали в активних бойових діях. І допоки в них не потекли соплі і слюні від шостої контузії, треба хоча б на моменті четвертої-п'ятої їх звідти забрати і поставити на тилові посади виконувати необхідну роботу”, – вважає Ганна Васик.

“Якщо буде видно, що ці процеси відбуваються, я думаю, рівень страху, наляканості в цивільних людей стане меншим. Ти побачиш, що вихід є”, – додає вона

Водночас, на думку військовослужбовиці, у тих громадян, які потенційно можуть бути мобілізовані, “є можливість взяти долю в свої руки”. “Або принаймні докласти максимум зусиль – вивчитися перед тим, пройти курси, зрозуміти, що ти вмієш, що ти не вмієш, що в тебе виходить. І піти шляхом не ТЦК, а піти шляхом рекрутингу. Зараз відкрилися центри рекрутингу, де ти можеш підписати контракт і обрати фах, чим би ти хотів займатися”, – зазначила вона.

Ганна Васик – молодша сержантка Збройних сил України. Мобілізувалася в 2023 році. До вступу до лав ЗСУ займалася управлінням у сфері організації культурних заходів, зокрема – була операційною директоркою проєкту “Схема”.

Про перші місяці служби, підготовку до вступу у військо, рішення повернутися в Україну з закордону та враження від розмов з іноземцями про російсько-українську війну – дивіться та читайте Ганну Васик у проєкті «Ремовська Інтерв’ю» у четвер, 21 березня.

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