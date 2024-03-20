Армія РФ вкотре атакувала Херсонщину дронами: скинули вибухівку на автомобілі

Вдень 20 березня 2024 року російська армія скинула вибухівку на дві автівки в Осокорівці Нововоронцовської громади Херсонської області.

Про це повідомляється в Telegram обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, загиблих та поранених внаслідок чергової атаки РФ немає.

Також раніше в прокуратурі повідомили, що близько 14: 30 російські військові атакували Берислав Херсонської області. До лікарні з акуботравмою доправили місцеву жительку.

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