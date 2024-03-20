У Тернополі проходить всеукраїнський тур "Дні кіно від ТРО": що демонструють

У Тернополі проходить всеукраїнський тур "Дні кіно від ТРО". Під час заходу демонструють документальні фільми й фотовиставку, яку створили військовослужбовці служби зв’язків з громадськістю Сил тероборони. Розпочали презентацію з фільму про 107 бригаду територіальної оборони з циклу "Готові до спротиву".

Про це розповів Суспільному співавтор фільму "107 бригада" Олександр Ткачук.

Глядачі фільму "107 бригада". Фото: Суспільне Тернопіль

За його словами, в стрічці задокументували бойові історії з життя підрозділів 107 окремої бригади Сил ТРО ЗСУ. Події охоплюють період від початку повномасштабної війни до червня 2023 року.

Всього відзняли сотню історій солдатів, сержантів та офіцерів чернівецької бригади тероборони. До фільму ввійшло 40 з них.

Олександр Ткачук, співавтор документального фільму "107 бригада". Фото: Суспільне Тернопіль

"Переважно це не військові, а люди різних цивільних професій, які прийшли в ЗСУ. Навчилися швидко і, що найцікавіше, внесли новий досвід у те, як можна воювати. Є люди творчих, технічних професій, ті, які працювали в державних органах, різного віку і соціального статусу. Мені здається, що в цьому і є сила територіальної оборони".

Представлення всеукраїнського туру "Дні кіно від ТРО". Фото: Суспільне Тернопіль

Фільм переглянув голова університетської ради студентів Західноукраїнського університету Михайло Прокопів.

Михайло Прокопів, голова університетської ради ЗУНУ. Фото: Суспільне Тернопіль

"До перегляду — абсолютно всім, від студентів і до старших людей, щоб побачити картину того, як все відбувається там, на фронті, для того, щоб відчути ті емоції й пережити ті події, які переживають вони".

Портрети бійців на фотовиставці "Довжиною у війну". Фото: Суспільне Тернопіль

Фотоекспозиція "Довжиною у війну" — це виставка репортажних світлин на воєнну тематику військовослужбовців ЗСУ. Автори — начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сил тероборони, полковник Олексій Дмитрашківський та молодший сержант Олег Пальчик. Фотограф Олег Пальчик розповів, що до цієї виставки ввійшло майже 200 світлин з війни. До Тернополя привезли 80. На виставці можна побачити також портрети українських воїнів.

Олег Пальчик, співавтор фотоекспозиції "Довжиною у війну". Фото: Суспільне Тернопіль

"Мабуть, кожна з цих світлин несе в собі якусь історію. Більшість із них — болючі. На жаль, багато хлопців, чиї портрети представлені на виставці, або поранені, або їх вже немає. Це війна. Кожен раз дуже боляче".

Фотоекспозиція "Довжиною у війну". Фото: Суспільне Тернопіль

Деякі зі світлин — фотодокази злочинної діяльності російської армії, каже Олег Пальчик. Є фото, зроблені відразу після деокупації Київщини.

Фотоекспозицію "Довжиною у війну" побачили також за кордоном, зокрема, в Бельгії, Франції, Німеччині, Польщі, Іспанії, загалом, у дев’яти країнах.

Учасники заходу. Фото: Суспільне Тернопіль

Головна мета заходу "Дні кіно від ТРО" — показати глядачу війну без прикрас, сказав військовослужбовець та співавтор фільму Микола Кобилюк.

Микола Кобилюк, співавтор фільму "107 бригада". Фото: Суспільне Тернопіль

"Дні кіно від ТРО" — це новий проєкт від служби зв’язків з громадськістю командування Сил "ТРО Медіа", який стартував кілька днів тому в Чернівцях. Хочемо показати наші документальні стрічки й за кордоном. Активно працюємо над перекладом, аби продемонструвати якомога ширшій світовій аудиторії всі ті жахіття війни, всі ті воєнні злочини, які окупанти продовжують чинити в Україні".