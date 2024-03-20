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Чому на Полтавщині юридичні особи скуповують найбільше землі
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Чому на Полтавщині юридичні особи скуповують найбільше землі

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На Полтавщині юридичні особи найбільше скупили землі сільськогосподарського призначення від 1 січня цього року. Такі дані отримало Суспільне у відповіді на інформзапит від Держгеокадастру. За майже три місяці в Україні фермерські господарства та агрохолдинги придбали 11 тисяч гектарів землі, з них 4 тисячі – у Полтавській області.

Які землі можуть купувати юридичні особи

Від 1 січня цього року юридичні особи можуть купувати землі сільськогосподарського призначення. Придбати можна лише приватні ділянки і не більше 10 тисяч гектарів. За 2,5 місяці Полтавщина – лідер. Тут уклали найбільше договорів на купівлю-продаж. Такі дані отримало Суспільне у відповіді на інформаційний запит від Держгеокадастру.

Чому на Полтавщині юридичні особи скуповують найбільше землі
Земля у Полтавській області. Фото: Суспільне Полтава

"Ці землі у переважній більшості, 70% на території Полтавщини є особливо цінними. Це означає, що їх родючість досить висока. Плюс саме місцерозташування Полтавщини сприяє природо-кліматичними чинниками щодо вирощування сільськогосподарських культур", — розповів доцент кафедри землеустрою Полтавського аграрного університету Вадим Чувпило.

Скільки землі придбали на Полтавщині

Від так від 1 січня до 15 березня юридичні особи на Полтавщині придбали 4 156 гектарів землі. Це – 1049 угод. Згідно з даними Держгеокадастру, найбільше купили у лютому– майже 2 тисячі гектарів.

"Дрібні фермери, навіть середній фермер, він за останні роки лише втрачав капітал, щоб утримувати господарство Великі підприємства, які мають фінансовий ресурс, кадровий потенціал, організаційні моменти, пов’язані з юристами, нотаріусами, вони, по-перше, швидше включається в цей процес. По-друге, оперативніше контактують з громадянами, які мають бажання продати. Вони є більшими гравцями на цьому ринку", — додав Вадим Чувпило.

Яка думка фермерів

Продаж землі на Полтавщині
Василь Бурлака, фермер. Фото: Суспільне Полтава

Купити землю планує у подальшому фермер із Полтавського району Василь Бурлака. Він має три фермерські господарства, які зареєстровані як юридичні особи.

Ми не маємо за що її придбати. У нас немає зараз вільних коштів. У нас кукурудза не прибрана, кредит не погашений. У складі зерно лежить, ціни на нього немає. Зараз у нас гарантій немає, що ми викупимо, і ми можемо спокійно працювати на цій землі. Я знаю на окупованих територій, де хлопці-фермери, Херсонська область, Запорізької, Чернігівської, Сумської люди повикупляли і попали під окупацію", — розповів фермер.

Чому на Полтавщині скуповують найбільше землі
Сільськогосподарська техніка. Фото: Суспільне Полтава

На думку фермера, купувати великі площі сільськогосподарських земель мають можливість агрохолдинги, у власності яких від тисячі гектарів і більше.

"Ці великі агрохолдинги, які мають великі площі, які зараз намагаються вивозити своє збіжжя за кордон. Вивезли збіжжя з України, гроші повинні зайти в Україну, повинні працювати на український народ, українську державу, а цього немає і потихеньку ми залишимось голі й босі, і без землі у тому числі", — додав Василь Бурлака.

Яка ціна на землю в Україні

Окрім Полтавщини, юридичні особи за 2,5 місяці купили найбільше землі у Київській, Сумській, Житомирській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Найменше угод купівлі-продажу уклали у Донецькій, Херсонській та Чернівецькій.

"Якщо говорити про ціни, то найдорожчі землі в Івано-Франківській та Львівській областях. Там низька активність на ринку, проте досить висока ціна. Найдешевші землі там, де йдуть активні бойові дії", — повідомив експерт з аграрної та земельної політики Роман Нейтер.

Щодо Полтавщини то вартість за гектар землі для юросіб за три місяці різнилася. Згідно з даними, наданими Держгеокадастром, у січні придбати гектар можна було за майже 62 тисячі гривень, у лютому – за близько 96 тисяч. А у березні – найдорожче – за майже 113 тисяч гривень.

У середньому найдорожче гектар землі вартує в Одеській, Львівській, Івано-Франківській, Київській та Вінницькій областях. Найдешевше – у Херсонській, Харківській та Миколаївській.

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