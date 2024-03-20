Херсонець переміг на міжнародному турнірі з вільної боротьби серед юнаків

Херсонець Назар Чапурін переміг на міжнародному турнірі з вільної боротьби серед юнаків.

Про це повідомляється в Telegram обласної військової адміністрації.

Змагання "Tallinn open" серед юнаків проходили в Естонії. Вихованець Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи у ваговій категорії до 35 кг став Назар Чапурін.

Також відомо, що учень факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету Іван Пилипенко виборов перше та друге місце на Відкритому регіональному турнірі з плавання.

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