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Херсонець переміг на міжнародному турнірі з вільної боротьби серед юнаків
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Херсонець переміг на міжнародному турнірі з вільної боротьби серед юнаків

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Вільна боротьба, діти, Назар Чапурін
Естонія, міжнародний турнір з вільної боротьби серед юнаків, переможець Назар Чапурін з Херсона. Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Херсонець Назар Чапурін переміг на міжнародному турнірі з вільної боротьби серед юнаків.

Про це повідомляється в Telegram обласної військової адміністрації.

Змагання "Tallinn open" серед юнаків проходили в Естонії. Вихованець Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи у ваговій категорії до 35 кг став Назар Чапурін.

Також відомо, що учень факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету Іван Пилипенко виборов перше та друге місце на Відкритому регіональному турнірі з плавання.

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