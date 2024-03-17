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Херсонець Іван Пилипенко переміг на Відкритому регіональному турнірі з плавання
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Херсонець Іван Пилипенко переміг на Відкритому регіональному турнірі з плавання

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Іван Пилипенко, нагорода, турнір з плавання
Херсонець Іван Пилипенко отримує нагороду на Відкритому турнірі з плавання. Фото: факультет фізичного виховання та спорту ХДУ/Facebook

Учень факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету Іван Пилипенко виборов перше та друге місце на Відкритому регіональному турнірі з плавання.

Про це повідомили на сторінці у Faceboook факультету ХДУ.

Турнір відбувся 16 березня 2024 року у Червонограді на Львівщині в рамках Спеціальної Олімпіади України. Іван Пилипенко виборов перше місце у змаганні з плавання брасом на відстань 50 метрів та друге — на відстані 25 метрів, йдеться у повідомленні.

"Для спортсмена участь в змаганнях були першими. Тренери спортсмена першокурсника Олена Федосюк та декан факультету фізичного виховання та спорту ХДУ Іван Глухов", — написали на сторінці факультету.

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