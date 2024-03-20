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Марго "донецької" породи. Кропивничани прихистили кішку з фронту
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Марго "донецької" породи. Кропивничани прихистили кішку з фронту

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Подружжя кропивничан Ірина Требунських та Олександр Ісаченко прихистили кішку із селища Олексієво-Дружківка Донецької області. Назвали її Марго "донецької" породи.

Олександр – військовий. На фронт пішов добровольцем, повернувшись з Франції у травні 2022 року, де працював у будівельній сфері. Тварину вивіз з-під обстрілів влітку 2023 року та привіз додому. Сам повернувся на фронт, кішкою ж опікується Ірина, розповіла вона Суспільному.

"На одній із позицій сама прийшла до них. Вона була вагітна. чоловік скидав мені відео з Марго, казав, яка вона класна. Пропонував забрати. Коли він її привіз, вона була дуже злякана, бо вперше стільки кілометрів у машині проїхала – перші пару днів ховалася, не виходила".
Кішку Марго з Донеччини прихистили у Кропивницькому
Вагітна кішка Марго. Донецька область, 2023 рік. Скріншоти з відео Олександра Ісаченка

Ветеринари вважають, що Марго – єгипетської породи, сказала Ірина Требунських.

"Ветеринари питали – якої породи, я відповіла, що донецької. З їхніх слів, дуже схожа на єгипетську – колір і розмір очей, поважний вигляд. Тому й назвали королівським ім’ям".

Кошенята, які народились у Донецький області, не вижили – на думку жінки, через пережитий стрес. У Кропивницькому з’явилися нові.

"Їй зробили УЗД, привітали з вагітністю. Вона народила чотирьох кошенят – 23 серпня, у День прапора. З чоловіком сміялися, що вона з Донеччини, і так доводить свою відданість Україні".
Кішка Марго годує народжених у Кропивницькому кошенят, вересень 2023 року
Кішка Марго годує народжених у Кропивницькому кошенят, вересень 2023 року. Скріншот з відео Ірини Требунських

Трьом кошенятам знайшли господарів, одного ж назвали Принц та залишили собі.

Кішка Марго з Донеччини
Кішка Марго з Донеччини (праворуч) та її син Принц, народжений у Кропивницькому (ліворуч). Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів Ірини, якби тяжко не було, в розташуванні українських бійців завжди є місце для безпритульних тварин або тих, які втратили господарів через війну.

"Коли ти думаєш про когось і захищаєш когось, страх минає: "От зараз я його захищаю, я – сильний і великий". Якась ніжність, тепло, затишок".

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