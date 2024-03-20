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Чисті Лужі в Чисті Луки: комітет ВР підтримав перейменування деяких населених пунктів на Чернігівщині
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Чисті Лужі в Чисті Луки: комітет ВР підтримав перейменування деяких населених пунктів на Чернігівщині

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декомунізація, деколонізація, перейменування, села
Чисті Лужі в Чисті Луки: комітет ВР підтримав перейменування деяких населених пунктів на Чернігівщині. Суспільне Чернігів

20 березня комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування п'яти населених пунктів на Чернігівщині.

Про висновок комітету повідомив народний депутат України від партії "Голос" Роман Лозинський на своїй сторінці у Facebook.

Комітет рекомендує змінити назву таких населених пунктів:

  • село Перше Травня — село Сонячне (Ніжинський район);
  • село Червоне — село Чорне (Прилуцький район);
  • село Южне — село Світанок (Прилуцький район);
  • село Пушкіне — село Лісове (Чернігівський район);
  • село Чисті Лужі — Чисті Луки (Чернігівський район).

Остаточну зміну назви затвердить своїм голосуванням Верховна Рада України, повідомив Лозинський.

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