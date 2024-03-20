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Через схему тернопільських митників бюджет недоотримав майже 2 мільйони гривень
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Через схему тернопільських митників бюджет недоотримав майже 2 мільйони гривень

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Затримання інспекторів Тернопільської митниці
Затримання інспекторів митниці. Фото: СБУ

Служба безпеки України ліквідувала на Тернопільській митниці корупційну схему, через яку держбюджет недоотримав майже 2 мільйони гривень.

Про це повідомляють на сторінці управління СБУ в Тернопільській області в соцмережі.

Два інспектори митної служби, зловживаючи службовим становищем, допомагали підприємцям уникати сплати митних платежів. Посадовці вносили неправдиві дані в систему митного оформлення. Це дозволяло ввозити в Україну товар за нульовою ставкою оподаткування, йдеться у повідомленні.

"Чинне законодавство, зокрема, визначає перелік товарів, які звільняють від митних платежів. Серед них є окремі види приладів нічного бачення. Водночас, ввезення на митну територію України приладів нічного бачення, які не підпадають під цей перелік, передбачає обов’язкову сплату мита".

У досудовому розслідуванні встановили, що співробітники Тернопільської митниці торік допомогли підприємцю уникнути сплати митних платежів майже на 2 мільйони гривень. Вони підтвердили факти неправдивих відомостей про прилади нічного бачення, які чоловік ввозив з-за кордону для комерційного продажу. За це підприємець надав одному з митників майже 100 тисяч гривень.

Під час проведення обшуків за місцем роботи та в помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили чорнові "бухгалтерські" записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку й банківські картки.

На підставі зібраних доказів двом посадовцям Тернопільської митниці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Також їм обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заходи з викриття і блокування корупційного механізму проводили оперативники СБУ спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

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