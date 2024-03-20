Давали ліки, після яких хотілося спати, і возили до лікарні на уколи та крапельниці. Про це під час слідчого експерименту розповів Сергій Лепський – один із потерпілих у справі діяльності незаконного реабілітаційного центру для нарко- та алкозалежних у Чернігові. Його викрили 18 травня 2021 року. Дружина одного з обвинувачених Анастасія Хмирова каже: справа сфабрикована, а цей потерпілий – підставна людина. Деснянський районний суд продовжує розгляд справи: наразі досліджують письмові та відеодокази.

У справі — шість обвинувачених, їм інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Як повідомляв колишній начальник Нацполіції області Володимир Нідзельський, у центрі утримували людей з різних областей України. Домовитися про поміщення туди людини міг будь-хто. Це коштувало до 2,5 тисяч гривень. Окрім цього, за утримання людини сплачували вісім тисяч гривень на місяць. У центрі у людей відбирали речі і забороняли контактувати із навколишнім світом. У день, коли підозрюваним обирали запобіжні заходи, під судом на їх підтримку зібралися близько сотні людей, зокрема були й ті, хто називав себе колишніми пацієнтами цього ж центру.

"Я довгий час вживав і нічого не міг зробити з цим, не міг звільнитися від цього. І саме Олексій Соловйов — це та людина, яка підтримувала мене, мотивувала, завдяки йому я кинув наркотики і зараз тверезий і займаюсь волонтерською діяльністю, допомагаю тим, хто потребує. Звинувачують, кажуть, що там утримували проти волі, знущались. Я був у цьому центрі, я пройшов реабілітацію. Там усе це відбувається тільки мирно, лише зі спеціалістами", — так розповідав один із учасників мітингу 20 транвя 2021 року Артем Смурніков.

Артем Смурніков під час мітингу під судом 20 травня 2021 року. Суспільне Чернігів

Те, що людей утримували там силою, підтверджував один із потерпілих у справі – Сергій Лепський. Саме він на відео зі слідчим експериментом пояснює:

"Тут жили 10 людей, тільки чернігівці. На цьому ліжку спав я".

Потерпілий розповів, що в центрі йому давали таблетки, після яких він засинав, а потім погано почувався. Також його возили до лікарні, де робили уколи і ставили крапельниці.

Адвокат обвинувачених Ігор Ейсмонт каже:

"Він був у лікаря. Коли Хмиров заходив всередину, він чекав у коридорі. Що перешкоджало останньому залишити територію лікарні? Коли він заходив до лікаря, заходив туди теж сам, без Хмирова. Що заважало попросити лікаря викликати поліцію, якщо хтось його утримує?".

Адвокат обвинувачених Ігор Ейсмонт. Суспільне Чернігів

Прокурор Сергій Мозговий відповідає ці запитання так:

"Як ми пам’ятаємо, під час допиту самого потерпілого він пояснював, що він боявся і, враховуючи його стан, він не зміг зорієнтуватися".

Прокурор Сергій Мозговий. Суспільне Чернігів

Дружина одного з обвинувачених, Сергія Хмирова, Анастасія каже: справа сфабрикована:

"Чоловік, який нібито потерпілий, ми знаємо, що це людина підставна, ми знаємо, що ця людина приїхала на реабілітаційний центр спеціально. У нас є ці факти, ми це знаємо, і сама людина це казала".

Дружина обвинувачуваного Анастасія Хмирова. Суспільне Чернігів

Не визнає своєї провини й обвинувачений Олексій Соловйов. Він сказав, що у центрі, дійсно, займалися реабілітацією людей з нарко- та алкозалежністю, але все було добровільно.

"Воно зараз виглядає дуже яскраво, злочинці і все таке. Але я хочу, щоб всі побачили кінець".

Обвинувачений Олексій Соловйов. Суспільне Чернігів

На наступних засіданнях суд продовжить досліджувати письмові та відеодокази, також допитає обвинувачених.

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