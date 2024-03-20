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Симулятори та смуги перешкод: як в Одесі вчать керувати FPV-дронами
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Симулятори та смуги перешкод: як в Одесі вчать керувати FPV-дронами

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В Одесі працює школа, де навчають цивільних та військових керувати FPV-дронами. Інструктори вчать пілотування на симуляторі, а згодом і у реальних умовах на смузі перешкод. Для військових таке навчання безкоштовне та триває тиждень. Як та чому навчають дізнавалась кореспондентка Суспільного.

Симулятори та смуги перешкод: як в Одесі вчать керувати FPV-дронами
Процес навчання керування дроном в пілотній школі Одеси. Фото: Суспільне Одеса

Керівник школи пілотування Олександр розповів, що ідея така виникла понад рік тому, адже, за його словами, до цього схожого в Одесі не було:

"Після чого, ми зробили напрямок на цивільне пілотування, тобто для людей, які хочуть заохотитися для нових навичок, хобі. Але після повномасштабного вторгнення ми ще вирішили про те, якщо ми вміємо – можемо нашим військовим допомогти та надати кваліфіковану допомогу щодо керування та пілотування саме FPV-дронами".

Симулятори та смуги перешкод: як в Одесі вчать керувати FPV-дронами
Дрон, який використовують для навчання у пілотній школі Одеси. Фото: Суспільне Одеса

Симулятори та смуги перешкод: як в Одесі вчать керувати FPV-дронами
Процес навчання керування дроном в пілотній школі Одеси. Фото: Суспільне Одеса

Також Олександр додав, що саме FPV-дрони можуть стати поштовхом до перемоги:

"Тільки коштом того, що ми втрачаємо шматок заліза, а не людське життя. Потрібно розуміти собівартість такої штуки і те, що може бути підбито, знищено такою штукою."

Симулятори та смуги перешкод: як в Одесі вчать керувати FPV-дронами
Дрон, який використовують для навчання у пілотній школі Одеси. Фото: Суспільне Одеса

За словами керівника школи, розпочинається навчання з теорії, це близько двох годин, після чого переходять до симулятора, на якому навчають базових навичок, а саме: підняти дрон, утримати висоту та зробити мінімальний політ вправо-вліво.

Симулятори та смуги перешкод: як в Одесі вчать керувати FPV-дронами
Процес навчання керування дроном в пілотній школі Одеси. Фото: Суспільне Одеса

"Мені 19 років і я навчаюсь вже другий тиждень на курсі пілотування FPV-дронами, для того, щоб коли настане перемога, знімати гарні краєвиди та пейзажі. Я проходжу практику на симуляторі, польоти виконую різні вправи", розповів учень школи пілотування Олександр.

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