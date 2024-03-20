Симулятори та смуги перешкод: як в Одесі вчать керувати FPV-дронами

В Одесі працює школа, де навчають цивільних та військових керувати FPV-дронами. Інструктори вчать пілотування на симуляторі, а згодом і у реальних умовах на смузі перешкод. Для військових таке навчання безкоштовне та триває тиждень. Як та чому навчають дізнавалась кореспондентка Суспільного.
Керівник школи пілотування Олександр розповів, що ідея така виникла понад рік тому, адже, за його словами, до цього схожого в Одесі не було:
"Після чого, ми зробили напрямок на цивільне пілотування, тобто для людей, які хочуть заохотитися для нових навичок, хобі. Але після повномасштабного вторгнення ми ще вирішили про те, якщо ми вміємо – можемо нашим військовим допомогти та надати кваліфіковану допомогу щодо керування та пілотування саме FPV-дронами".
Також Олександр додав, що саме FPV-дрони можуть стати поштовхом до перемоги:
"Тільки коштом того, що ми втрачаємо шматок заліза, а не людське життя. Потрібно розуміти собівартість такої штуки і те, що може бути підбито, знищено такою штукою."
За словами керівника школи, розпочинається навчання з теорії, це близько двох годин, після чого переходять до симулятора, на якому навчають базових навичок, а саме: підняти дрон, утримати висоту та зробити мінімальний політ вправо-вліво.
"Мені 19 років і я навчаюсь вже другий тиждень на курсі пілотування FPV-дронами, для того, щоб коли настане перемога, знімати гарні краєвиди та пейзажі. Я проходжу практику на симуляторі, польоти виконую різні вправи", розповів учень школи пілотування Олександр.
Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області