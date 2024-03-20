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На Тернопільщині попрощалися із бійцем Романом Юрківським
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На Тернопільщині попрощалися із бійцем Романом Юрківським

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Похорон бійця Романа Юрківського
Похорон у Підгаєцькій громаді. Фото: Підгаєцька міська рада

На Тернопільщині у Підгаєцькій громаді попрощалися із військовослужбовцем Романом Юрківським.

Про це повідомили на сторінці Підгаєцької міської ради.

Жителю села Сільця було 55 років. Попрощатись з Романом прийшли рідні, близькі, побратими, знайомі, представники влади, небайдужі жителі Підгаєцької громади.

Похорон військовослужбовця Романа Юрківського, Підгайці, 19 березня, 2024
Похорон військовослужбовця Романа Юрківського. Фото: Підгаєцька міська рада

Чоловік приєднався до Збройних сил України 3 березня 2022 року, служив у 24 окремій механізованій бригаді.

Похорон військовослужбовця Романа Юрківського, Підгайці, 19 березня, 2024
Прощання із Романом Юрківським. Фото: Підгаєцька міська рада

Поховали Романа на кладовищі у селі Сільце з військовими почестями. 19 та 20 березня на території Підгаєцької громади оголосили жалобні дні за військовослужбовцем.

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