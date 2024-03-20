У Комітеті ВР визначилися із новою назвою для міста Червоноград, що на Львівщині

Комітет державної влади підтримав рішення про перейменування міста Червоноград на Шептицький. Остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада.

Про це з посиланням на рішення Комітету державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України повідомив народний депутат України Роман Лозинський.

За його словами, остаточну зміну назви ще повинні затвердити депутати Верховної Ради своїм голосуванням.

Інститут національної пам’яті у межах декомунізації рекомендував перейменувати місто Червоноград у Львівській області. Фахівці інституту пропонували обрати за назву – Кристинопіль. Мешканці Червонограда виступили проти.

Для того, щоб почути думку мешканців, у місті було проведено опитування та голосування. Під час опитування мешканці висловлювали свої пропозиції щодо нових назв. А згодом, обравши 14 варіантів, їх винесли на голосування.

Як розповів Суспільному керівник проєктів у сфері виборів та місцевого самоврядування Громадської мережі Опора Тарас Радь, назву "Червоноград" дали містові саме під час радянської влади.

Голосування відбувалося восени минулого року. І більшість мешканців міста, яка взяла участь у голосуванні, обрала стару назву – Червоноград.

"Це місто молоде, його розбудовували під час совєтської влади. І більшість населення там – пришлі. Для них це місто розпочалося саме тоді. Тому вони й відстоювали цю назву. Всі три покоління, які там виросли, росли в історії шахтарської цього міста. Але якщо дивитися історично, то назва "Червоноград" є чужорідною, вона не має жодного стосунку до цієї території", – каже він.

Щодо історичної назви Кристинопіль, то проти цього висловилися історики, які вважали, що втікаючи від радянського колоніального минулого, потрапляємо у польське колоніальне, оскільки так місто було названо на честь дружини графа Потоцького.

"Частина людей, яка була не проти перейменування, згодом змінила свою думку, бо не хотіла, аби місто назвали Кристинополем. Більшість назв, які пропонували, були щойно вигаданими і не мали жодного стосунку до історії міста. Була ще одна стара назва – Новий двір. Так називали це поселення ще до Кристинополя. Але людям це не сподобалося. Казали: що таке Новий двір, село якесь зацофане. А інших історичних нема", – говорить Тарас Радь.

Щодо назви Шептицьке – то його обрали фахівці та консультанти, з якими радилися.

"Думаю, що місцеві мешканці не згодяться з цією назвою. Їм довго пояснювали, що це – совєтська назва. Але вони все одно не погоджувалися. Закон дає право Верховній Раді змінювати назву. Тому буде так. Компромісу, на жаль, не вийде", - зазначив він.