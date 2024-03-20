İşğal etilgen Qırım Yuqarı makemesi, Aqmescitteki Kıyiv rayon makemesiniñ qararına apellâtsiya şikâyetnamesini baqtı. Oña köre, RF MBQNiñ 20.3. maddesine mücibi RFda yasaqlanğan teşkilâtnıñ timsallerini köstergeni sebebinden advokat Oleksiy Ladinniñ qabaatı tanındı.

Advokat Oleksiy Ladin Suspilne Qırımğa bunı añlattı.

"Biz kasatsiyada iddialaştıq, kasatsiya apellâtsiya qararını lâğu etti ve onı yañıdan baqmağa yolladı. Qorçalayıcı tarafnıñ apellâtsiya şikâyetnamesi baqıldı ve olar onı baqtılar ve qararnı lâğu etmediler. Tünevin qarar berdiler", — dep qayd etti o.

Hatırlatamız ki, orta küz ayınıñ 13-ünde Aqmescitteki Kıyiv rayon makemesi Oleksiy Ladinnen bağlı eki qarar berildi. Eki memuriy bozmağa bianen onıñ qabaatı tanındı: birincisi RFda yasaqlanğan teşkilâtnıñ timsallerini kösterüv, ekicisi ise "RF silâlı quvetlerini itibardan tüşürüv". Birinci maddeni memuriy bozğanı sebebinden Ladin 14 künge tevqif etildi, ekinci maddeni bozğanı sebebinden ise 45 biñ rublelik (≈ 19 biñ grn) para cezası berildi.

Apellâtsiya ceryanında qorçalayıcı taraf bu qararlarnı iddialaştı, faqat böyle degen Qırım Yuqarı makemesi bu qararlarnı deñiştirmeyip qaldırdı. Kasatsiya müessisesinde eki qarar iddialaşıldı. Kasatsiya müessisesi, para cezasının bağlı qarar bermedi.

"Kasatsiya seviyeli makemeniñ birinci qararına köre apellâtsiyanıñ qararını lâğu etti ve onı yañıdan baqmağa yolladı. Lâğu etti, çünki apellâtsiyanı baqqanda memuriy mahsus müstemlekede buluna edim, amma apellâtsiya seviyeli makemeniñ oturışında şahsen iştirak etmege istegenimni yazılı şekilde bildirdim. Yuqarı makeme memuriy mahsus müstemlekeden 150 metr uzaqlıqta bulunğanına baqmadan olar meni o yerge alıp ketmege red ettiler... Qorçalav aqqını bozğanı sebebinden kasatsiya makemesi qararnı lâğu ettip, apellâtsiya makemesine yolladı. Ve bugün yarıda apellâtsiya etildi", — dep Ladin añlattı.

Bundan ğayrı, advokat qayd etti ki, şu anda eki ceryan keçe.

"Adliye nazirligi advokat palatasına mana bağlı eki qarar yolladı. Olarğa köre intizam davası açıldı ve şimdi anda eki intizam davasını birine birleştirdiler. Kasatsiya makemesi intizam davalarından birini lâğu etkenine köre Palatanıñ şurası menim intizam davamnı ihtisasiy eyyetke qaytardı", — dep Oleksiy Ladin añlattı.

O qayd etti ki, makeme apellâtsiyanı baqıp, çiçek ayınıñ 19-ında birleştirilgen intizam davalarına binaen ihtisasiy eyyetniñ oturışı keçirilecek.

"Qararnıñ nasıl olacağını şimdi aytmayım, çünki bu aqiqiy bir şey olmaz, amma bunen bağlı nasıldır bahtlı duyğularım yoq. Esas maqsadı, belki, meni advokat statusından marum etmektir", — dep Ladin hulâsa çıqardı.

Oleksiy Ladin aqqında ne bilemiz

Oleksiy Ladin, Hizb ut-Tahrir islâm fırqasına ait olmaqta Qırımda işğalciler tarafından qabaatlanğan qırımtatarlar üzerinde çoq makeme ceryanında iştirak etken qırım advokatıdır.

Rusiyeniñ Ukrainağa tolu miqyaslı tecavuzından soñ adam, işğalciler tarafından cinaiy davalarda qabaatlanğan esir etilgen ukrain askerleri ve tutulğan vatandaşlarını qorçalay edi.

Ekim ayınıñ 13-ünde Cuma künü işğal etilgen Qırımda ruslar, ukrain esirlerini ve siyasiy mabüslerini qorçalağan advokat Oleksiy Ladinni tuttılar. Tintüv vaqtında advokat Oleksiy Ladinniñ advokat sırı olğan bilgilerini alıp çıqardılar.

Yasaqlanğan timsallerni kösterüv davasında makeme, Ladinni 14 künge tevqif etti ve içtimaiy ağlarda cenkke qarşı post sebebinden oña para cezasını berdi. Qırım işğal politsiyası, ukrain siyasiy mabüslerini qorçalağan ve keçenlerde tevqif etilgen advokatnı uquq faaliyeti litsenziyasından marum etüv ricasınen hitap etti.

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