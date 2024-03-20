Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції депутата Тернопільської облради Олега Щиголя, який за сумісництвом є головою постійної комісії з питань бюджету.

Про це повідомляють на сторінці Служби безпеки України в соцмережі.

За даними слідства, посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми, йдеться у повідомленні.

Затримання депутата під час отримання хабаря. Фото: СБУ

Правоохоронці поетапно це задокументували та затримали посадовця під час отримання ним нової суми хабаря.

У межах кримінального провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Підозрюваному загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, в Тернопільській обласній раді сьогодні, 20 березня, проводили обшуки.