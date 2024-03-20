"Шкода, що нашу роботу не цінують". У Кропивницькому розбили нову зупинку

На вулиці Героїв України у Кропивницькому розбили скло на новій зупинці громадського транспорту. Зупинку встановили в грудні 2023 року в рамках проєкту ремонту дороги.
Працівник підрядної організації, яка ремонтує дорогу на цій вулиці, Віталій Погаренко розповів Суспільному, що розбиту зупинку побачили о 9:00 20 березня.
"Шкода, що не цінують нашу роботу люди. Перед новим роком зробили зупину – у грудні десь".
Розбита зупинка на вулиці Героїв України у Кропивницькому, 20 березня 2024 року. Фото: Суспільне Кропивницький
Вартість зупинки – майже 200 тисяч гривень, сказав виконроб підрядної організації Анатолій Букур.
"Написали заяву в поліцію. Інфраструктуру робимо для людей. За нашими підрахунками, орієнтована вартість відновлення зупинки коштуватиме від 12 до 15 тисяч гривень. Автобусна зупинка не була пред’явлена на оплату і не перейшла на баланс міста, тому відновлювати будемо ми, за гроші компанії".
Камер відеоспостереження біля зупинки, за словами виконроба, немає.
Відновлення зупинки коштуватиме 12-15 тисяч гривень. Фото: Суспільне Кропивницький
Хто пошкодив зупину, встановлюватимуть, сказав патрульний поліцейський Денис Волик.
"Відібрали заяву по факту пошкодження майна. Є фірма, якій належить майно. Будемо встановлювати, хто пошкодив, притягнемо до відповідальності. Це може бути як кримінальна, так і адміністративна відповідальність. Це вже вирішує керівник слідства".