Цьогоріч на поточні та капітальні ремонти доріг у бюджеті Чернівців передбачили майже 284 мільйони гривень. Це на понад 67 мільйонів гривень менше, ніж освоїли на ці потреби торік.

Про це Суспільному повідомили у міському департаменті інфраструктури у відповідь на запит.

Поточний ремонт

Цьогоріч на поточний ремонт доріг у бюджеті міста передбачили майже 169 мільйонів гривень. Торік на це освоїли понад 160 мільйонів. Зокрема, планують відремонтувати сім вулиць та кільце на перехресті вулиць Галицький Шлях – Заводська – Хотинська. Також перехрестя вулиць Романа Шухевича – Науки – попередньо це вартуватиме майже 4,5 мільйона гривень.

На ремонт деяких вулиць вже оголосили тендери:

вулиця Руська на ділянці від Січових Стрільців до Фастівської. Очікувана вартість – понад 52 мільйони гривень;

вулиця Ольги Гузар. Попередньо за понад 6,6 мільйона гривень;

вулиця Жасминна. Очікувана вартість – понад 8 мільйонів;

вулиця Учительська – попередньо за понад 11 мільйонів гривень;

вулиця Цецинська. Очікувана вартість – понад 2 мільйони гривень.

Крім цього, ремонти планують на вулицях Сторожинецькій та Галицький шлях. Тендер на роботи наразі не оголосили.

Капітальний ремонт

Цьогоріч на капітальні ремонти доріг у бюджеті передбачили 115 мільйонів гривень – це на понад 75 мільйонів менше, ніж витратили у 2023 році. Зокрема, планують відремонтувати вулицю Руську на ділянці від вулиці Зеленої до Січових Стрільців за понад 34 мільйони гривень, а також вулиці:

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