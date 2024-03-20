Полеглого військового Дмитра Клима з Буковини, який рік вважався зниклим безвісти, відспівали на подвір'ї церкви УПЦ МП. Це трапилось 16 березня у селі Виженка Чернівецької області. Після цього випадку в громаді організовують збори про перехід до ПЦУ. Водночас в УПЦ спростовують, що військового не дали відспівати в храмі. Кажуть — щодо цього не звертались. Суспільне Чернівці розповідає, що про цей випадок кажуть обидві сторони.

У чому звинувачують УПЦ МП

У Виженку привезли тіло військового, якого рік вважали зниклим безвісти. Оскільки поруч з будинком рідних — кладовище та Миколаївська церква УПЦ, вирішили відспівувати у цій церкві. Однак рідні хотіли, аби це зробили священники ПЦУ, написала на сторінці у Facebook народна депутатка Ірина Никорак.

У дописі вона стверджує, що священник не впустив тіло військового в храм та відмовився провести службу.

Як коментують випадок в УПЦ

На сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії у Facebook спростовують інформацію, що військового відмовлялись відспівувати в храмі. Там пояснюють, що священник УПЦ зустрічався з рідними полеглого. Під час бесіди дружина сказала, що хоче, аби чоловіка відспівували священники ПЦУ.

"Тоді дружина запитала: "А як до церкви?". Відповідь настоятеля була наступною: "Якщо ви бажаєте, наполягаєте, церква буде відчинена". Також священник Антоній просив у дружини дозволити звершити панахиду за упокій душі її чоловіка перед похованням, адже він уже 25 років є настоятелем храму УПЦ. Тоді дружина сказала: "Дивіться, щоб ви не казали, що до вас не зверталися". У свою чергу священник відповів: "Дивіться, щоб ви не казали, що ми не хотіли пустити в церкву. Ви вирішуйте і вибір за вами", — пишуть на сторінці єпархії.

В УПЦ пишуть, що з четверга до суботи священник не отримував дзвінка, аби відкрити храм. На момент поховання він був у іншому селі, де також служить. Там він був інший похорон. У цей час йому також не дзвонили, пишуть в УПЦ.

Громада організовує збори щодо переходу від УПЦ МП до ПЦУ

Староста села Василь Савчукевич у коментарі Суспільному сказав, що у Виженці є дві церкви — УПЦ МП і ПЦУ. Після цього похорону у місцевій спільноті з'явилися обурливі коментарі. Жителі створили ініціативну групу та звернулися в старостат щодо проведення зборів.

"Нехай приймають рішення. Нехай голосують люди, а не пишуть ніякі дописи. Хочете ще одну українську церкву — будь ласка. Не хочете? — Ходіть до одної чи до другої. Вирішуйте на місці", — каже він.

Учасниця ініціативної групи Вікторія Гулей Суспільному розповіла, що збори планують провести біля старостату 23 березня о 14:00.

"Священник УПЦ сказав родичам: "Якщо не я, то двері храму будуть зачинені". А тепер виспівує в інтернеті, що його не кликали. Церква має бути відчинена. Це ж не приватна власність", — каже Вікторія Гулей.

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