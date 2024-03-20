На зупинках громадського транспорту у Чернігові встановили модульні укриття

Ще п'ять модульних укриттів з'явилося на зупинках громадського транспорту у Чернігові. Тепер таких укриттів у Чернігові шість. У кожному з них може сховатися від осколків близько десяти людей. Від сьогодні нові укриття доступні для використання та мають бути завжди відчиненими, окрім часу комендантської години. Реалізує таку ініціативу благодійний проєкт SafePlaceUA. За словами його керівника Іллі Блохіна, їм у цьому допомагають різні українські компанії.

На зупинці громадського транспорту на вулиці Незалежності встановлюють модульне укриття. Ще чотири таких мають з'явитися на вулицях Льотна, Пухова, Берегова та проспекті Перемоги. Одне укриття з доставкою з Одеси до Чернігова коштує приблизно 350 тисяч гривень.

Встановлення модульного укриття на зупинці громадського транспорту на вулиці Незалежності у Чернігові. Суспільне Чернігів

"Це укриття насамперед протиосколкове, мало що рятує від прямого влучання, тільки бункери. За статистикою 95% смертей саме від розльоту осколків", — розповів Ілля Блохін.

Керівник благодійного проєкту SafePlaceUA Ілля Блохін. Суспільне Чернігів

Перше модульне укриття з'явилося у Чернігові в грудні минулого року на вулиці Володимира Дрозда. За словами Іллі Блохіна, у них була заявка від Чернігівської міської ради на 20 таких укриттів.

Модульне укриття на зупинці Володимира Дрозда у Чернігові. Суспільне Чернігів

Думки чернігівців з цього приводу різняться.

Так, на думку чернігівця Володимира Литовченка, це хороша ініціатива.

Чернігівець Володимир Литовченко. Суспільне Чернігів

"Вже давно це треба зробити. Я буду користуватись. А де ховатись? Ми он ховалися в підвалі в будинку, так що це за ховання. Будинок розвалиться і завалить усе".

А Валентина, навпаки, говорить, що не користувалася б такими укриттями.

Чернігівка Валентина. Суспільне Чернігів

"Ну, якщо прилетить десь поруч, а якщо прилетить по цьому укриттю, то нічого нас не спасе, я так думаю. Знаєте, ми вже трохи привикли до цього до всього, вже люди нікуди не тікають, від повітряних. Не пішла б. Мені здається, що на вулиці десь трохи спокійніше ніж у цьому укритті".

Всього в рамках проєкту, каже Ілля Блохін, вони встановили 19 модульних укриттів у різних регіонах України: наприклад, у Херсоні та Миколаєві.

"Ми працюємо в основному в містах, які перебувають або в зоні бойових дій, або наближені до неї, або прикордонні міста. Зараз плануємо на півночі України, ближче туди до сходу, північного сходу".

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