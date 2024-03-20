На війні з РФ загинули Олександр Пилипенко та Микола Колісник із Полтавщини

Ще двоє українських військовослужбовців полягли на війні з Росією. Олександр Пилипенко та Микола Колісник проживали на Полтавщині.

Загиблий воїн Олександр Пилипенко

Олександр Пилипенко проживав у селі Нижня Ланна Ланнівської громади. 30-річний воїн мав звання солдат. Загинув 15 березня у результаті детонації боєкомплекту. Це сталося біля села Таврійське Запорізької області. Про це Суспільному 20 березня розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Родичка загиблого захисника Вікторія Сімон Суспільному розповіла, що Олександр Пилипенко захищав Україну з 2014-го. У лютому 2022-го року його знову мобілізували до ЗСУ.

Загиблий військовий Олександр Пилипенко. Фото надала Суспільному В.Сімон

"Він став на захист України не роздумуючи, адже неймовірно її любив та завжди повторював: "Хто, як не я". У ході бойових дій 2022-го року під Бахмутом отримав поранення, що призвело до інвалідності. Після поранення він продовжив свій бойовий шлях", ― розповіла Суспільному Вікторія Сімон.

За її словами, захисник був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. У нього лишилися, зокрема, батьки та брат. Із Олександром Пилипенком попрощаються 21 березня у селі Нижня Ланна.

Загиблий воїн Микола Колісник

За даними Романа Істоміна, Микола Колісник мав звання солдат. Він загинув 10 березня 2024-го року внаслідок авіаційно-бомбового удару, який російська армія завдала біля села Копійки Сумської області. Чоловік народився 1967-го року, проживав у Миргороді.

Загиблий воїн Микола Колісник. Telegram-канал Миргородської громади

Як повідомили Суспільному у Миргородській міській раді, прощання з воїном влаштують 21 березня. Його поховають на Алеї Героїв у Миргороді.

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