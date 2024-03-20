Херсонка Вікторія Салміна виготовляє листівки, які прикрашає місцевими рослинами та кулеметними гільзами. Зараз у її доробку близько 150 робіт. Серія має назву "Сталеві квіти, сталеві люди".

Ідея виготовляти листівки виникла після того, як зібрала букет і сфотографувала його на фоні квітів та гільз, розповідає херсонка Вікторія Салміна. Цю світлину вона оприлюднила у соцмережі з підписом "Букети сталевих квітів".

"В принципі, я завжди, коли кудись подорожувала, а Олешківські ліси та степи — це моє улюблене місце, то звідусіль привозила траву. Я це навіть квітами не називаю, бо це, по суті, трава. Але якщо її добре скомпонувати — то виглядає як букет. Якось я потрапила в посадку з нашими хлопцями (українськими військовими — ред.). Там були колишні позиції військ РФ. Там було таке місце, де працівники ДСНС утилізували снаряди. Я назбирала букет і сфотографувала його на фоні такого ж букету зі снарядів і гільз", — говорить херсонка.

Херсонка Вікторія Салміна, яка виготовляє листівки та прикрашає їх рослинами та кулеметними гільзами, 20 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Вікторія говорить – досвід у створенні листівок ручної роботи має. Перші кілька — вона подарувала друзям.

"Потім подружка написала мені: "Віка, така листівка має бути у кожного херсонця!". І це надихнуло мене почати їх робити", — каже майстриня.

У своїх роботах майстриня використовує невеликі кулеметні гільзи та рослини, зібрані на околицях міста.

"Це звичайні рослини з наших вулиць, очерет. Я не використовую покупні квіти. Гільзу я теж не розмальовую, я лише її від пороху чищу і все. Можна сказати, що це в мене конвеєрне виробництво: спочатку нарізаю з великого формату картон на маленький, потім склеюю, формую букетик, потім склейка в гільзу, вирізання та штамп. Тобто це не типографія, це все штампи. Я замовляла спеціальні індивідуальні штампи з написами", — розповідає жінка.

Листівки, прикрашені рослинами та гільзами, які виготовляє херсонка Вікторія Салміна, 20 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

За словами Вікторії, листівки присвячені херсонцям, які лишаються у місті та щодня ходять на роботу.

"Наші медики, рятувальники — це реально суперлюди. Навіть продавчиня в магазині з хлібом, вона кожного дня туди йде. Тобто це не стільки про гільзу і квіточки, як про людей, які тримають наше місто. Інколи дивишся і бачиш, що вони втомилися, але все одно йдуть на роботу і навіть посміхаються. Це важливо", — каже херсонка.

Вікторія розповідає, виготовила близько 150 листівок, частина з них продається у херсонській сувенірній крамниці, яка спрямовує кошти на допомогу ЗСУ.

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