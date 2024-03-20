На війні загинули троє військових з Рівненщини — Іван Шадурський з Повчанської громади, Олександр Кожарко з Малолюбашанської та Олександр Данилюк з Костополя.

Про це повідомили у Facebook тергромад.

Іван Шадурський

Іван Шадурський народився у селі Яблунівка Дубенського району. Здобув спеціальність тракториста-машиніста у Демидівському училищі.

З 2015 року брав учать в антитерористичній операції. На початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на фронт. Старший солдат був розвідником-сапером у десантно-штурмовому батальйоні. Воював на Сумщині, Запоріжжі та Донеччині.

Івана Шадурського нагородили медаллю "За оборону рідної держави" та "За оборону Бахмута".

36-річний військовий загинув під час бойових дій 14 березня на Донеччині.

Про дату прощання у громаді повідомлять згодом.

Олександр Кожарко

Олександр Кожарко родом із села Лісопіль Рівненського району, повідомили у Костопільській міськраді. Він здобув освіту інженера-механіка в НУВГП. Працював майстром на костопільському заводі, пізніше — старшим механіком цеху ламінування.

Впродовж 2015-2016 років брав участь в АТО. Після повномасштабного вторгнення військовий служив розвідником-навідником.

38-річний старший солдат загинув в бою 14 березня на Донеччині.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк народився у Костополі. Після закінчення школи займався ремонтом автомобілів.

Чоловік вступив до лав ЗСУ у травні 2023 року. З липня цього ж року 47-річного військового вважали зниклим безвісти.

У 2024 році експертиза ДНК встановила, що, ймовірно, старший сержант Олександр Данилюк загинув на Луганщині 28 липня 2023 року.

Прощання з Олександром Данилюком та Олександром Кожарком відбудеться 21 березня у Костополі:

14:50 – в'їзд похоронних кортежів в місто Костопіль;

15:00 – загальноміське прощання.

22 березня з Олександром Кожарком прощатимуться у Лісополі:

заупокійна літія в будинку;

піша хода до місцевого Свято-Пантелеймонівського храму ПЦУ;

22 березня з Олександром Данилюком прощатимуться у Костополі:

заупокійна літія в будинку;

служба у храмі святих мучениць Віри, Надії і Любові та їх матері Софії;

Поховають військових на кладовищі "Нове" у Костополі.

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