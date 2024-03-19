20 березня — 756 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Завершився "Рамштайн-20": низка країн долучились до закупівлі боєприпасів для України.
- Президент Євроради Мішель закликав держави ЄС перевести економіку на "воєнні рейки".
- Україна розраховує мати достатню кількість боєприпасів з квітня, заявив Шмигаль.
- Україна та Естонія розпочали переговори щодо безпекової угоди.
- Австралійський канал ABC показав фільм про армію РФ на війні в Україні зі сторони російських окупантів.
У Харкові було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Удар по Харкову: п'ять людей — зниклі безвісти
Станом на 21:30 дев'ятеро людей поранені внаслідок удару РФ по Харкову вдень 20 березня, повідомили в ДСНС.
Ще п'ять людей — зниклі безвісти, повідомив міський голова Терехов. Їхні особи встановлені, однак цих людей немає ні серед поранених, ні серед загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває.
"Не думаю, що потрібно говорити про план Б" — Салліван про допомогу Україні
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван переконаний, що Конгрес проголосує за допомогу для України на 60 мільярдів доларів:
"Я впевнений, що ми успішно виконаємо план А. Ми отримаємо двопартійну підтримку для пакету допомоги для України. Тому я не думаю, що нам сьогодні потрібно говорити про план Б".
Про це Салліван сказав на спільному брифінгу з керівником Офіса президента України Андрієм Єрмаком у Києві, повідомляє наш кореспондент.
Водночас Салліван не сказав, коли Палата представників може схвалити допомогу для України. Він додав, що президент Байден "працює над цим кожного дня".
У Харкові зросла кількість поранених
Кількість поранених унаслідок російського удару по Харкову зросла до восьми людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. З них семеро — госпіталізовані, одній людині надали допомогу на місці.
П'ять людей загинули.
Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів у Києві
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Обговорили зокрема посилення української протиповітряної оборони, постачання артилерії, бронетехніки та БпЛА.
На підльоті до Одещини збили два російські безпілотники — Повітряні сили
На підльоті з моря до Одещини 20 березня збили два російські розвідувальні БпЛА Supercam. Про це повідомили у Силах оборони півдня.
Знищили безпілотники воїни зенітної ракетної Одеської бригади.
Україна може виробляти 2 млн дронів на рік, але потрібна фінансова допомога Заходу — Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна здатна збільшити виробництво БПЛА до 2 мільйонів одиниць на рік, але потрібна фінансова допомога Заходу.
Про це посадовець повідомив у інтерв'ю The Guardian.
За словами Федорова, уряд "укладає контракти на набагато меншу суму, ніж можливості українських виробників", оскільки не має достатньо коштів.
Міністр підкреслив, що нині Україна перебуває на шляху до показника виготовлення понад мільйона безпілотників на рік.
"Нам вдалося настільки масштабувати ринок, що можемо виробляти більше одного або навіть двох мільйонів дронів", — наголосив посадовець.
Федоров розповів, що у сфері виробництва БПЛА в Україні працює понад 200 компаній. Із безпілотних систем, які використовують на полі бою, понад 90% виготовлено в Україні.
Міністр додав, що головна проблема у секторі дронів — фінансова. Наразі Україна відчуває нестачу фінансової допомоги з боку США та потребує підтримки від інших держав Заходу.
Російські військові обстріляли Максимівку на Донеччині — загинули дві людини, одна – поранена
Про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. "Російські війська здіснили авіаудар по селу сьогодні в обід, влучили у приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження. Рятувальна операція на місці події завершена", — уточнив Філашкін. За його словами, поранену 72-річну жінку транспортують до лікарні.
У Часовому Яру на Донеччині залишаються 790 людей
У прифронтовому місті Часів Яр, що у Донецькій області, залишаються 790 людей, 90% — це люди похилого віку.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Російські військові дуже близько знаходяться від міста Часів Яр. Останніми днями туди досить важко завозити гуманітарну допомогу, хоча люди забезпечені всім, але евакуація триває", — зазначив Вадим Філашкін.
За його словами, місто зруйноване приблизно на 70 відсотків.
Литва виділила 35 млн євро на снаряди для України у межах ініціативи Чехії
У Литві вирішили підтримати ініціативу Чехії стосовно відправки сотень тисяч артилерійських боєприпасів Україні.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте у соцмережі X.
"Литовський уряд виділив 35 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України у межах чеської ініціативи", — зазначила посадовиця.
РФ активізувала дезінформаційну кампанію проти України на Близькому Сході — ГУР
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони попередили, що Росія активізувала дезінформаційну кампанію проти України на Близькому Сході.
Як зазначили в ГУР, гібридна операція Кремля має кілька завдань:
- виправдати війну проти України;
- дискредитувати Україну та держави Заходу;
- нав'язати неприйнятні для України умови переговорів;
- поліпшити власне становище на Близькому Сході;
- домогтись зменшення економічного і політичного тиску, якого РФ зазнає через агресію та вчинення воєнних злочинів.
Українські розвідники повідомили, що для досягнення вказаних цілей Москва посилено використовує свою агентурну мережу, засоби пропаганди та дипломатичні представництва.
"Так, працівники російського посольства у Єгипті отримали вказівки з Кремля провести низку зустрічей під дипприкриттям для поширення дезінформації про війну та здійснення вербувальних заходів", — розповіли в ГУР.
У межах операції росіяни також розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали, в яких виправдовують загарбницьку війну проти України, вказали у відомстві.
За даними українських розвідників, "мовиться зокрема про два папірці, а яких подано путінську версію історії України з моменту краху Радянського союзу, а терористична агресивна РФ представлена як жертва".
В ГУР додали, що "ключова ідея, яку просуває Кремль на Близькому Сході, — безальтернативність нав'язаного ним сценарію завершення війни".
"Він включає позбавлення України військової допомоги з боку Заходу, припинення бойових дій Силами оборони, збереження Москвою контролю над окупованими українськими територіями й інші нісенітниці на кшталт "вічного позаблокового статусу", "денацифікації" та "демілітаризації", — додали у відомстві.
Внаслідок денного обстрілу РФ у середмісті Херсона поранена жінка
Вдень 20 березня 2024 року російські військові вкотре обстріляли середмістя Херсона, є поранена.
Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
У пораненої 51-річної жінки діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Їй надали меддопомогу, від госпіталізації травмована відмовилась, йдеться у повідомленні.
Військові РФ обстріляли Гірник на Донеччині, є поранені
Російські військові близько 11:30 20 березня обстріляли Гірник Курахівської громади. Внаслідок обстрілу поранені дві людини. Про це Суспільному Донбас повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.
"Об 11:30 відбувся авіаракетний удар керованою авіаційною бомбою. Влучання бомби було по території освітнього закладу. Є двоє поранених, вони доставлені до лікарні", — сказав він.
Внаслідок денного обстрілу, за словами начальника МВА, пошкоджені багатоповерхівки, освітній заклад, дошкільний заклад — зокрема, вибиті вікна, зруйновані покрівлі.
Удар РФ по Холодногірському району Харкова: є загиблі
Щонайменше троє людей загинули під час ракетного удару російських військ по Холодногірському району Харкова 20 березня. Про це повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Близько першої години дня ворог обстріляв місто — пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у тяжкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі", — сказано у повідомленні.
Болвінов каже, що кількість поранених та загиблих не остаточна.
У Харкові вдень 20 березня пролунав вибух: під завалами можуть перебувати люди
Вибух пролунав у Харкові 20 березня о 12:58. У місті та області оголошена повітряна тривога з 12:14. Західніше Харкова фіксували розвідувальний БпЛА, тип якого не визначили, повідомляли у Повітряних силах.
"Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби", — сказано у повідомленні керівника ОВА Олега Синєгубова.
Очевидці повідомляють про стовп диму в районі промислової зони.
Пожежу у Харкові внаслідок влучання о 13:34 підтвердив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що внаслідок російського удару є поранені.
АРМА оголосила конкурсний відбір організатора торгів з продажу яхти Медведчука
Вперше в історії Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку та менеджменту активів або АРМА) виставило на реалізацію актив, арештований за кордоном — яхту Віктора Медведчука Royal Romance. У середу, 20 березня, відбулося засідання Комісії з питань проведення конкурсного відбору організатора торгів, на якому комісія проголосувала за проведення конкурсу. Переможець конкурсу організує і проведе публічний продаж цього коштовного лоту.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
Кошти від продажу яхти підуть на обороноздатність України, пояснили в АРМА. Документи на конкурс можна буде подати до 18 квітня. Зазвичай, на подання документів дають 14 днів, але оскільки очікують на іноземців, то терміни подовжили ще на 15 днів
Як розповів голови АРМА з питань євроінтеграції Грігол Катамадзе, рішення про конфіскацію яхти ухвалив український суд у квітні 2022 року. Суд передав майно на управління та реалізацію АРМІ. Рішення першої інстанції в Хорватії було оскаржене адвокатами. Але окружний суд залишив у силі рішення першої інстанції. Рішення апеляційної інстанції у Хорватії оскарженню не підлягає.
29 лютого 2024 року делегація АРМА з представниками ГПУ провели огляд судна. Тоді суддя, який заарештував цю яхту, вперше зайшов на це судно.
“Останні 6 місяців співпрацюємо з партнерами у Хорватії. З судовою владою Хорватії, з посольствами. Реалізація яхти, яка буде сьогодні оголошена комісією, увійде в історію. Гроші перенаправлятимуться на підтримку обороноздатності України”, — сказав Катамадзе.
Єврокомісія переказала Україні перші 4,5 млрд євро макрофінансової допомоги
Європейська комісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.
Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
"Сьогодні хороший день для України. Європейська Комісія щойно виділила 4,5 мільярда євро з фонду Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро для України. І я рада отримати План України, щоб збільшити інвестиції та наблизитися до ЄС", — сказала вона.
Польські страйкарі почали блокувати рух автобусів перед ПП "Медика-Шегині"
Сьогодні, 20 березня, польські страйкарі почали блокувати рух автобусів на дорозі перед ПП "Медика-Шегині". Вони планують пропускати по одному автобусу на дві години як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.
Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. За даними, які надали польські прикордонники, рух автобусів почали обмежувати близько 11:10.
"Організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині". Планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд", — йдеться у повідомленні.
Про те, скільки триватиме блокування руху автобусів, наразі невідомо. Перевізників та людей, які планують їхати в Польщу чи повертатися в Україну, закликають враховувати цю інформацію.
У Міноборони назвали імена радників Умєрова
У голови Міноборони Рустема Умєрова є шість помічників та радників патронатної служби міністра оборони України. Про це йдеться у відповіді Міноборони на запит Суспільного.
Розстріляв цивільного у Новій Басані на Чернігівщині: російському військовому повідомили про підозру
Поліцейські встановили причетність військового армії РФ до вбивства 29-річного цивільного під час тимчасової окупації села Нова Басань Ніжинського району. Росіянину повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому групою людей (ч. 1 статті 28, ч. 2 статті 438 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного ув’язнення. Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.
В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що вбивство цивільного чоловіка сталося на вулиці села Нова Басань в пообідній час 28 лютого 2022 року. Того дня колони російської військової техніки рухались на Київ, уже досягли Нової Басані та окупували її.
Слідство встановило, що колона у складі п'яти БТР армії РФ у супроводі піших автоматників рухалася сільською вулицею. Їй назустріч виїхав цивільний легковик Citroen, який при наближенні до окупантів зупинився. Водій вийшов з-за керма і спробував заговорити з росіянами.
Ті бачили, що місцевий житель є цивільним, який перебуває під захистом міжнародних конвенцій, та не становить загрози озброєним військовим РФ.
Водночас підозрюваний, 22-річний житель Тамбовської області РФ, направив автомат в бік українця та його автівки й відкрив вогонь на ураження. Внаслідок чого потерпілий помер на місці від отриманих тілесних ушкоджень, а його легковик згорів.
Ракетний удар РФ по Одесі 15 березня: у лікарнях залишається 20 людей
На стаціонарному лікуванні у медзакладах залишається 20 людей, які травмувались внаслідок ракетного удару по Одесі 15 березня. Про це 20 березня повідомили в Одеській міській раді.
У міськраді зазначили, що у вкрай важкому стані залишається дві людини, у важкому стані — 12; у стані середньої важкості — шість.
"Лікарі спостерігають позитивну динаміку у лікуванні пацієнтів. Всі пʼять пацієнтів, які перебували в реанімаційних відділеннях (два пацієнти в опіковій реанімації та три пацієнти в загальній реанімації) переведені на продовження лікування до профільних відділень", — йдеться у повідомленні.
20 березня ще одна пацієнтка виписана на подальше амбулаторне лікування. Усього вісім людей виписали з лікарень.
Відмовилися від повістки: на Вінниччині двох чоловіків засудили на три роки позбавлення волі
На Вінниччині двох чоловіків, які відмовились від повістки, засудили на три роки позбавлення волі. Прокурор у суді довів, що 30 та 45-річні обвинувачені перебували на військовому обліку. Про це йдеться на сайті Вінницької обласної прокуратури.
"Вони є придатними за станом здоров’я для проходження військової служби та не мають правових підстав для відстрочки від призову під час мобілізації. Однак чоловіки в період воєнного стану відмовилися від отримання повістки", — йдеться в повідомленні.
Чоловіки без поважної причини не з’явилися на вказану дату і час до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах ЗСУ. Відтак, військовозобов’язані порушили вимоги чинного законодавства та ухилилися від військового призову.
"За публічного обвинувачення Жмеринської окружної прокуратури суд визнав винуватими двох місцевих жителів в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України)", — повідомили у прокуратурі.
Українські дрони "вразили цілі" на аеродромі у російському Енгельсі — джерела в спецслужбах
Російська система ППО вночі 20 березня знищила безпілотники над містом Енгельсом у Саратовській області, де розміщений військовий аеродром. За даними джерела Суспільного, атаку здійснило ГУР дронами українського виробництва.
Розстрілював цивільні авто у Гостомелі: правоохоронці повідомили про підозру російському військовому
Правоохоронці встановили особу офіцера Національної гвардії Росії. Його звинувачують у розстрілі цивільних авто у Гостомелі на Київщині. Про це повідомляє у Telegram пресслужба Офісу генерального прокурора.
Слідство встановило, що в окупованому Гостомелі підозрюваний та його співслуживці отримали наказ від командира на вбивство цивільного населення.
"25 лютого 2022 року, перебуваючи на бойових позиціях в районі вулиць Шевченка та Свято–Покровської, він без попередження відкрив вогонь зі стрілецької зброї по цивільному автомобілю, що рухався по вул. Шевченка в напрямку м. Буча", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці з'ясували, що водій автівки отримав численні вогнепальні поранення. Згодом чоловікові вдалось врятуватись. Загалом військовослужбовці загону причетні до розстрілу 12 транспортних засобів в Гостомелі, внаслідок чого вбито 11 мирних жителів, а 15 — поранено.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заступнику командира взводу спецпідрозділу військ Нацгвардії РФ по Красноярському краю повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст.15, ч.2 ст.28 ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Армія РФ обстріляла Краматорськ зі "Смерчів", а Нью-Йорк атакувала артилерією
Російські окупаційні війська 19 березня обстріляли одинадцять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 66 цивільних об'єктів. Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
"За минулу добу постраждали 5 жителів — четверо в Селидовому та один у Нью-Йорку. Поліція задокументувала наслідки ворожих атак. Ворог завдав 1731 удар по області, з них 12 — по житловому сектору", — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, з артилерії окупанти атакували Нью-Йорк де поранили людину, пошкодили 20 приватних осель і 4 авто.
"Внаслідок обстрілів з реактивної артилерії у Романівці постраждали три домівки, в Рідкодубі — дві. Краматорськ зазнав удару з РСЗВ "Смерч" — пошкоджено 5 цивільних авто", — розказали у відомстві.
Війська РФ обстріляли Нікополь: поранено чоловіка
Вранці, 20 березня, російська армія обстріляла з артилерії Нікополь, що на Дніпропетровщині.Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок обстрілу поранено 27-річного чоловіка. Він лікуватиметься вдома.
У місті пошкоджені магазин, комунальне підприємство, житло, господарські споруди та авто.
Поліція повідомила про ліквідацію злочинної групи, яка на замовлення спалювала житло людей по всій країні
Поліцейські повідомляють про ліквідацію організованої злочинної групи, яка на замовлення спалювала житло громадян по всій країні. За даними правоохоронців, зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та пʼять будинків в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях. Наступні десять років вони можуть провести за ґратами.
Про це повідомили у Нацполіції зранку 20 березня.
Зазначається, що таку “послугу” можна було замовити в телеграм-каналі. Коштувало це від 500 до 3000 доларів. Палії розробляли план злочину: проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них “коктейлі Молотова”. Зловмисники виїжджали у будь-яку точку країни та закидали будинки й квартири пляшками із запалювальною сумішшю. Підпал чужого майна знімали на камеру. Відео надсилали замовникам на підтвердження виконання.
“Оперативники Департаменту карного розшуку спільно з працівниками карного розшуку в Житомирській області встановили організаторів злочинної групи: 20-річний та 26-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. Для виконання «брудної» роботи вони залучили девʼятьох мешканців Київщини та Житомирщини віком від 17 до 34 років, самі ж приймали замовлення на підпали та розподіляли між членами ОЗГ гроші, отримані за скоєння злочинів”, — розповіли у поліції.
Слідчі Нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи і зібрали докази причетності до серійних підпалів всіх одинадцятьох учасників злочинної групи. В тому числі — вилучили боєприпаси, понад 10 тисяч доларів у різній валюті, мобільні телефони, на які приймались замовлення та фільмувались злочини і банківські картки, на які перераховувались кошти за скоєне.
У Канаді Сенат схвалив оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною
Сенат парламенту Канади схвалив оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA).
Про це повідомила Пані посол України в Канаді Юлія Ковалів.
“Сенат парламенту Канади прийняв у третьому читанні законопроєкт C-57, яким імплементується модернізована Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA), підписану 22 вересня 2023 під час візиту президента України Володимира Зеленського до Оттави”, — написала Ковалів у Фейсбуці.
Вона відзначила, що раніше у лютому Палата Громад парламенту Канади підтримала угоду більшістю голосів підтримала Угоду та направила її до Сенату для затвердження.
Далі Угода буде направлена до офісу Генерал-губернатора Канади для отримання Royal Assen (“королівської згоди”), що має завершити процедуру ратифікації CUFTA в Канаді, пояснила дипломатка.
За її словами, модернізована Угода про вільну торгівлю, яка включає розділи з цифрової торгівлі, фінансових послуг та захисту інвестицій, стане важливим інструментом сприяння українським компаніям у виході на канадський ринок та участі канадських компаній у відбудові.
Близько четвертої ранку росіяни скинули два КАБи на Козачу Лопань на Харківщині: поранений чоловік
20 березня близько 04:00 російська армія атакувала прикордонне селище Козача Лопань на Харківщині керованими авіабомбами.
Про це повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
"Внаслідок бомбардувань поранення середньої тяжкості отримав місцевий мешканець 1967-го року народження. Наразі чоловік перебуває у лікарні, його стан стабільний", — сказано у повідомленні.
Задоренко зазначив, що внаслідок ударів КАБами пошкоджень зазнали приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, автодорога, лінії електропередач.
Російська армія обстріляла шість громад Сумщини
Вночі та зранку 20 березня армія РФ здійснила 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади.
- Краснопільська громада: били з міномета (3 вибухи), гранатомета (14 вибухів).
- Великописарівська громада: здійснено обстріли з артилерії (5 вибухів), міномету (4 вибухи), авіаудар керованими авіаційними бомбами (15 вибухів).
- Миропільська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (31 вибухів).
- Есманьська громада: був обстріл зі стрілецької зброї та міномета (2 вибухи).
- Новослобідська громада: армія РФ вдарила з артилерії (4 вибухи).
- Юнаківська громада: здійснено скидання гранати з дрону (1 вибух).
Росіяни обстріляли з мінометів два прикордонні села Чернігівщини
Війська РФ 19 березня обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську та Семенівську. Під обстрілами опинилися села Грем’яч та Мхи.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
У Грем'ячі, що у Новгород-Сіверській громаді, прикордонники зафіксували 10 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.
У селі Мхи, що у Семенівській громаді, був один прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.
На Донеччині від обстрілів за добу п'ятеро жителів отримали поранення
Протягом 19 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримали четверо жителів у Селидовому й одна людина у Нью-Йорку.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1886 загинули,
- 4724 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Одна людина загинула, п'ятеро поранених. Армія РФ за добу обстріляла 18 населених пунктів Херсонщини
Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак РФ одна людина загинула, ще п'ятеро — поранені.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Армія РФ била по житлових кварталах Берислава, Шевченківки, Хрещенівки, Антонівки, Станіслава, Широкої Балки, Осокорівки, Дніпровського, Михайлівки, Качкарівки, Бургунки, Республіканця, Одрадокам'янки, Садового, Кізомиса, Придніпровського, Шляхового та Херсона, йдеться в дописі.
Пошкоджені дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також зафіксували влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автомобіль, повідомив Прокудін.
Скільки людей лишаються на звільненій території Луганщини
61 людина, двоє представників військової адміністрації лишаються на деокупованих територіях Луганщини. Мирні жителі забезпечені всім необхідним.
Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Ці люди не хочуть виїжджати, зазначив Лисогор.
"Обстріли продовжуються постійно. Трохи зменшилась кількість використання КАБів і збільшились наземні атаки. Біля північних кордонів Невського у напрямку Тернів продовжуються стрілецькі бої, проте хлопці наші стоять і нищать ворога великими партіями", — розказав очільник військової адміністрації.
Поліцейські документують наслідки руйнувань у населених пунктах через обстріли армії РФ.
"Під вогнем мінометів та артилерії опинилися Білогорівка, Невське та населені пункти навколо. Там зафіксовано щонайменше 87 спроб обстрілу з боку росіян", — написав начальник ОВА.
За добу російське військо втратило 700 військових — Генштаб
Станом на ранок 20 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 433 090 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 700 військових.
Армія РФ чотири рази вдарила з артилерії по території Миколаївщини
На Миколаївщині протягом 19 березня армія РФ чотири рази атакувала прибережні громади. Загиблих та поранених немає.
Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.
У військовій адміністрації зазначили, що 19 березня о 10:04 армія РФ вдарила з артилерії по куцурубській громаді.
Крім того, о 10:33, 12:19 та 15:33 російські артилерійські обстріли зафіксували по акваторії Очаківської громади.
Армія РФ за минулу добу завдала 350 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 19 березня, російські військові атакували 10 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 20 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 350 ударів по містах та селах Запорізької області:
- три авіаційних — по Малій Токмачці, Роботиному та Темирівці;
- три рази застосувала РСЗВ по Новоданилівці та Малій Токмачці;
- 36 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне;
- 308 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Чарівного, Темирівки та Новодарівки.
"Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Армія РФ вдарила по Синельниківському району Дніпропетровщини: п'ятеро людей поранені
У ніч на 20 березня російські військові атакували Синельниківський район Дніпропетровщини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Внаслідок атаки поранені п'ятеро людей. Серед них — ціла роодина.
"Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. Сильніше поранена 47-річна жінка. "Важка". Всі четверо – у лікарні", — написав посадовець.
Пошкоджені оселі. Інформацію уточнюють.
Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб
Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 березня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 складах боєприпасів, 1 наземному пункту управління БПЛА та 1 станції РЕБ війська РФ.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян — Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 березня.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
На Куп’янському напрямку військо РФ здійснило 10 безуспішних штурмів позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак війська РФ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де окупанти РФ намагалися прорвати оборону українських військ.
На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 7 атак росіян в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 13 атак війська РФ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де військо РФ за підтримки авіації 29 разів намагалося прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку військо РФ 6 разів атакувало позиції українських захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
На Херсонському напрямку окупанти РФ не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 1 штурм позицій українських військ.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.
Генштаб: на фронті за добу відбулося 80 бойових зіткнень
На фронті протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснило 114 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 березня.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Лукашівка, Білопілля Сумської області; Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Веселе, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське та Старомайорське Донецької області; Антонівка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
У Росії заявили про знищення безпілотників над Енгельсом
Російська система ППО вночі 20 березня знищила безпілотники над містом Енгельсом у Саратовській області.
Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін у Telegram.
Кількість збитих БПЛА він не уточнив. За його даними потерпілих та руйнувань буцімто немає.
"Менше як годину тому над Енгельсом було ліквідовано БПЛА. Система ППО спрацювала своєчасно та ефективно. Постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає",— написав Бусаргін.
ЄС на рік продовжив скасування мит на імпорт української агропродукції
Євросоюз продовжив скасування мит та квот на імпорт української сільгосппродукції до 5 червня 2025 року.
Про це повідомила пресслужба Європарламенту.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалили, щоб підтримати Україну в умовах агресивної війни Росії.
"Тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах тривалої агресивної війни Росії", — йдеться у повідомленні.
У Європарламенті заявили, що загалом передбачене екстрене скасування мит та квот на імпорт з України "чутливої сільгосппродукції", зокрема птиці, яєць та цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду.
Дуда: Путін планує напасти на країну НАТО у 2026-2027 роках
НАТО має терміново збільшити витрати на оборону, бо є ризик, що Альянс стане наступною ціллю нападу Росії.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю CNBC.
Дуда закликав членів НАТО збільшити свої військові внески до 3% на тлі нових повідомлень про те, що Москва може націлитися на військовий альянс упродовж двох-трьох років.