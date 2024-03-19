Україна може виробляти 2 млн дронів на рік, але потрібна фінансова допомога Заходу — Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна здатна збільшити виробництво БПЛА до 2 мільйонів одиниць на рік, але потрібна фінансова допомога Заходу.

Про це посадовець повідомив у інтерв'ю The Guardian.

За словами Федорова, уряд "укладає контракти на набагато меншу суму, ніж можливості українських виробників", оскільки не має достатньо коштів.

Міністр підкреслив, що нині Україна перебуває на шляху до показника виготовлення понад мільйона безпілотників на рік.

"Нам вдалося настільки масштабувати ринок, що можемо виробляти більше одного або навіть двох мільйонів дронів", — наголосив посадовець.

Федоров розповів, що у сфері виробництва БПЛА в Україні працює понад 200 компаній. Із безпілотних систем, які використовують на полі бою, понад 90% виготовлено в Україні.

Міністр додав, що головна проблема у секторі дронів — фінансова. Наразі Україна відчуває нестачу фінансової допомоги з боку США та потребує підтримки від інших держав Заходу.