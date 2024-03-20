Кулеба наступного тижня відвідає Індію — Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію наступного тижня, щоб заручитися підтримкою української "формули миру".

Про це повідомляє Reuters з посилання на індійських високопосадовців, які говорили на умовах анонімності.

Візит Кулеби відбудеться на запрошення його індійського колеги Субрахманьяма Джайшанкара після телефонної розмови між Моді та президентом України Володимиром Зеленським на початку року, сказав один з посадовців.

Окрім переговорів з індійськими офіційними особами, Кулеба також має намір "переглянути індійсько-українську міжурядову комісію", сказало джерело, маючи на увазі комісію, якій доручено підтримувати економічні, культурні та технологічні зв’язки двох країн.

За словами джерел, офіційне оголошення про візит очікується наступного тижня.

Міністерство закордонних справ Індії не відповіло на запит про коментар.

Reuters зазначає, що Нью-Делі, який традиційно мав тісні економічні та оборонні зв’язки з Москвою, утримався від критики Росії за її вторгнення в лютому 2022 року, натомість збільшивши закупівлю російської нафти до рекордного рівня.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, щоб привітати його з перемогою на виборах, і двоє лідерів також обговорили Україну, йдеться в заяві Кремля.

В заяві Індійського уряду йдеться, що Моді підтвердив "послідовну позицію Індії на користь діалогу та дипломатії як шляху вперед" в українській кризі.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) "формулу миру" для подолання російської загрози. Вона зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

"Формула миру" включає 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Наприкінці грудня 2022 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вестиме переговори на основі "формули миру" Зеленського.