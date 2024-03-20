На Вінниччині 600 людей, серед яких переселенці, долучилися до урядового проєкту "Армія відновлення" та влаштувалися на суспільно корисні роботи з початку 2024 року.
Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Наталя Шишкова.
"Перелік і види суспільно корисних робіт, потреба в яких виникла під час воєнного часу, визначаються військовим командуванням або військовими адміністраціями. Віддаються відповідні розпорядження, на основі яких через відповідних роботодавців будуть реалізовуватися ці види робіт", — пояснила Наталя Шишкова.
До виконання суспільно-корисних робіт із відбудови країни залучають не лише безробітних, а й внутрішньопереміщених осіб. Заробітна плата мінімальна, або ж складає 1,5 "мінімалки".
Окрім Вінницького, такі роботи набирають обертів у Могилів-Подільському, Хмільницькому та Тульчинському районах.
"Суспільно корисні роботи – це роботи, які можуть стосуватися не лише оборонного характеру. Це все, що може бути пов'язано з учасниками бойових дій. Наприклад, допомога сім'ям загиблих, допомога військовим при відвідуванні медичних закладів (супровід). Це допомога тим людям, які здобули інвалідність внаслідок цих воєнних дій, які на території України", — розповіла Шишкова.
22 людей знайшли свої вакансії у ГО “Солдатська куховарня”, що у Немирові. Вони отримують мінімальну заробітну плату за восьмигодинний робочий день. Гроші виплачують із фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.
"Ми їм пояснили, що вони мають робити, і також пояснили, для чого це. Що не для продажу, не для бізнесу, не для доходів власних, а просто для хлопців, які захищають нас. Всі люди, які у нас працюють, мають синів, братів, чоловіків, які воюють. І вони знають, що частинка цієї продукції до них потрапить", — зазначив очільник ГО “Солдатська куховарня” Леонід Павленко.
Три місяці у “Солдатській куховарні” кухаркою працює Тетяна Пелипенко.
"Ми виробляємо за день 1850 штук пельменів. Робимо з м’ясом і ще вареники з сиром, печінкою та капустою. Перець, сіль і цибуля — це те, що йде в наш м’ясний фарш. Ми його перемелюємо, перемішуємо і того самого дня, якого ми мелемо, того самого дня і виготовляємо, щоб для наших хлопців все було свіженьке", — говорить жінка.
За словами Леоніда Павленка, проєкт "Армія відновлення" на їхньому виробництві працює вже три місяці. За цей період вони отримали 310 тисяч з держави на заробітну плату та майже 60 тисяч гривень повернули податку.
Що відомо про проєкт "Армія відновлення"
Проєкт "Армія відновлення" був запроваджений Урядом восени 2022 року. Його мета — залучити людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт, зокрема у заготівлі дров для військових та населення, укріпленні блок-постів.
З безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання зазначених робіт, оплата складає щонайменше 6700 грн і може дофінансовуватись з місцевих бюджетів чи коштом замовників таких робіт.