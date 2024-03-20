На Вінниччині 600 людей, серед яких переселенці, долучилися до урядового проєкту "Армія відновлення" та влаштувалися на суспільно корисні роботи з початку 2024 року.

Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Наталя Шишкова.

"Перелік і види суспільно корисних робіт, потреба в яких виникла під час воєнного часу, визначаються військовим командуванням або військовими адміністраціями. Віддаються відповідні розпорядження, на основі яких через відповідних роботодавців будуть реалізовуватися ці види робіт", — пояснила Наталя Шишкова.

До виконання суспільно-корисних робіт із відбудови країни залучають не лише безробітних, а й внутрішньопереміщених осіб. Заробітна плата мінімальна, або ж складає 1,5 "мінімалки".

Працівниці ГО "Солдатська куховарня" готують для оборонців. Суспільне Вінниця

Окрім Вінницького, такі роботи набирають обертів у Могилів-Подільському, Хмільницькому та Тульчинському районах.

"Суспільно корисні роботи – це роботи, які можуть стосуватися не лише оборонного характеру. Це все, що може бути пов'язано з учасниками бойових дій. Наприклад, допомога сім'ям загиблих, допомога військовим при відвідуванні медичних закладів (супровід). Це допомога тим людям, які здобули інвалідність внаслідок цих воєнних дій, які на території України", — розповіла Шишкова.

22 людей знайшли свої вакансії у ГО “Солдатська куховарня”, що у Немирові. Вони отримують мінімальну заробітну плату за восьмигодинний робочий день. Гроші виплачують із фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

"Ми їм пояснили, що вони мають робити, і також пояснили, для чого це. Що не для продажу, не для бізнесу, не для доходів власних, а просто для хлопців, які захищають нас. Всі люди, які у нас працюють, мають синів, братів, чоловіків, які воюють. І вони знають, що частинка цієї продукції до них потрапить", — зазначив очільник ГО “Солдатська куховарня” Леонід Павленко.

Три місяці у “Солдатській куховарні” кухаркою працює Тетяна Пелипенко.

"Ми виробляємо за день 1850 штук пельменів. Робимо з м’ясом і ще вареники з сиром, печінкою та капустою. Перець, сіль і цибуля — це те, що йде в наш м’ясний фарш. Ми його перемелюємо, перемішуємо і того самого дня, якого ми мелемо, того самого дня і виготовляємо, щоб для наших хлопців все було свіженьке", — говорить жінка.

Вареники, які виготовляють для оборонців працівниці ГО "Солдатська куховарня". Суспільне Вінниця

За словами Леоніда Павленка, проєкт "Армія відновлення" на їхньому виробництві працює вже три місяці. За цей період вони отримали 310 тисяч з держави на заробітну плату та майже 60 тисяч гривень повернули податку.

Що відомо про проєкт "Армія відновлення"

Проєкт "Армія відновлення" був запроваджений Урядом восени 2022 року. Його мета — залучити людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт, зокрема у заготівлі дров для військових та населення, укріпленні блок-постів.

З безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання зазначених робіт, оплата складає щонайменше 6700 грн і може дофінансовуватись з місцевих бюджетів чи коштом замовників таких робіт.