Переселенці, які проживають на Вінниччині, можуть отримати грошову допомогу

Переселенці, які проживають на Вінниччині можуть зареєструватись на отримання грошової допомоги, а це 3 600 гривень в місяць. Про це зазначають на сторінці ГО "ВІСь".

Зорганізувала таку допомогу громадська організація "ВІСь" у партнерстві з благодійним фондом Солідар Свісс Україна за фінансової підтримки Swiss Solidarity (Швейцарія) Solidar Suisse.

Здійснити реєстрацію для отримання грошової допомоги можуть особи, які:

переїхали з Луганської, Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Херсонської, Дніпропетровської, Одеської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Полтавської областей та м. Київ;

мають статус ВПО, отриманий після 24 лютого 2022 року;

зареєстровані та зараз проживають у Вінницькій області;

мають підтверджену інвалідність І та ІІ групи;

не отримували грошову допомогу та не реєструвались на її отримання від міжнародних фондів впродовж останніх 3 місяців.

Сума виплат

Реєстрацію на отримання грошової допомоги розпочали 12 березня 2024 року, в Уланівській громаді. Наступні планують провести у Жмеринській та Барській громадах.

Сума виплати: 3 600 гривень на місяць на одну особу впродовж трьох місяців. Кошти отримують всі, хто належить до домогосподарства, тобто за три місяці — 10 800 грн на одну особу. Грошову допомогу отримують всі, хто входять в домогосподарство зареєстрованої особи.

Також є дотація на підготовку до зими — 6 000 гривень на домогосподарство.