НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Єврокомісія переказала Україні перші 4,5 млрд євро макрофіну. На що використають гроші
ЄСУКРАЇНАДОПОМОГАЕКОНОМІКАСвітПолітикаЕкономіка

Єврокомісія переказала Україні перші 4,5 млрд євро макрофіну. На що використають гроші

Важливо
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Шмигаль, фон дер Ляєн
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі 20 березня 2024 року. Скріншот з відео

Європейська комісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Сьогодні хороший день для України. Європейська Комісія щойно виділила 4,5 мільярда євро з фонду Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро для України. І я рада отримати План України, щоб збільшити інвестиції та наблизитися до ЄС", — сказала вона.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в етері телемарафону повідомив, що Україна вже сьогодні розпочне використання отриманих коштів.

"Ми вже сьогодні будемо цими коштами користуватися для того, щоб сплачувати всі бюджетні видатки, які нам необхідні, починаючи від виплати пенсій, завершуючи виплатами зарплат бюджетникам і всіма іншими бюджетними витратами", — сказав він.

За словами прем'єра, Ukraine Facility — це новий, "абсолютно унікальний інструмент", розроблений за ініціативи президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

1 лютого 27 лідерів держав-членів Євросоюзу на саміті у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

6 лютого президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС планує розпочати у березні виплати у межах політичної угоди про виділення Україні 50 мільярдів євро.

28 лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 - 2027 роки.

18 березня Кабмін ухвалив план для Ukraine Facility – документ, необхідний для реалізації чотирирічної програми фінансової підтримки України від ЄС на 50 млрд євро.

Програма Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

У межах програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування у межах цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів у межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій. Крім цього, бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Зерно, ЄС
Єврокомісія розпочала підготовку тарифів на аграрну продукцію з РФ та Білорусі
Боснія та Герцоговина
Єврорада розпочала переговори про вступ Боснії та Герцеговини в ЄС
Угорщина проти використання 90% заморожених активів РФ на зброю для України
Угорщина проти використання 90% заморожених активів РФ на зброю для України — радник Орбана
Угорщина
Угорщина готова відкрито працювати з РФ у секторах, які не потрапили під санкції Євросоюзу — Сіярто
На початок