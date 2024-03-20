Європейська комісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Сьогодні хороший день для України. Європейська Комісія щойно виділила 4,5 мільярда євро з фонду Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро для України. І я рада отримати План України, щоб збільшити інвестиції та наблизитися до ЄС", — сказала вона.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в етері телемарафону повідомив, що Україна вже сьогодні розпочне використання отриманих коштів.

"Ми вже сьогодні будемо цими коштами користуватися для того, щоб сплачувати всі бюджетні видатки, які нам необхідні, починаючи від виплати пенсій, завершуючи виплатами зарплат бюджетникам і всіма іншими бюджетними витратами", — сказав він.

За словами прем'єра, Ukraine Facility — це новий, "абсолютно унікальний інструмент", розроблений за ініціативи президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

1 лютого 27 лідерів держав-членів Євросоюзу на саміті у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

6 лютого президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС планує розпочати у березні виплати у межах політичної угоди про виділення Україні 50 мільярдів євро.

28 лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 - 2027 роки.

18 березня Кабмін ухвалив план для Ukraine Facility – документ, необхідний для реалізації чотирирічної програми фінансової підтримки України від ЄС на 50 млрд євро.

Програма Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

У межах програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування у межах цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів у межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій. Крім цього, бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.