Телемедичні консультації в обласній лікарні Рівного: як це буде відбуватися

У Рівненській обласній лікарні запустять телемедичні консультації пацієнтів з лікарями. Таке нововведення реалізують з 1 квітня 2024 року.

Детальніше про це 20 березня розповіла Суспільному речниця обласної клінічної лікарні Оксана Ігас.

Вона повідомила, що організувати телемедичні консультації у РОКЛ імені Юрія Семенюка планували й раніше, крім того, зараз — це вимога Національної служби здоров'я України:

"Наразі ми зробили анонс, що така послуга може бути доступною. Щодо переліку лікарів, які надаватимуть телемедичні консультації, то його пацієнти можуть дізнатися, коли зателефонують до контакт-центру для запису чи уточнення інформації".

Оксана Ігас зауважила, що для зв'язку потрібен доступ до інтернету та ґаджет з камерою:

"Коли ти бачиш людину, маєш більш вичерпну інформацію про її стан, ніж коли тільки чуєш".

Для того, аби записатися на телемедичну консультацію, необхідно звернутися до контакт-центру за номерами телефонів: 050 20 00 891 та 096 20 00 891

Консультації будуть надавати у Viber.

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