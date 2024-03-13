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Має платити не пацієнт, а держава: перелік безкоштовних послуг у Рівненському обласному лікувально-діагностичному центрі
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Має платити не пацієнт, а держава: перелік безкоштовних послуг у Рівненському обласному лікувально-діагностичному центрі

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Обстеження і безкоштовні послуги в діагностичному центрі
Фото: Facebook Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В. Поліщука

Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр уклав договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на пакети послуг у 2024 році. За них має платити не пацієнт, а держава.

Які послуги є безоплатними для пацієнтів, повідомив у Telegram голова обласної ради Андрій Карауш.

Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені В. Поліщука уклав із НСЗУ договори по таких пакетах безоплатних медичних послуг:

  • профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах;
  • мамографія (діагностика ранніх ознак раку молочної залози);
  • гістероскопія (огляд жіночих органів);
  • езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія або ЕГДС – це дослідження слизових оболонок стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки);
  • колоноскопія (огляд і оцінка стану внутрішньої поверхні товстої кишки за допомогою спеціального зонда);
  • бронхоскопія (ендоскопічне дослідження бронхів);
  • хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
  • стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
  • хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня;
  • ведення вагітності в амбулаторних умовах;
  • обстеження призовників під час набору на військову службу.

Записатись можна через реєстратуру: 095-947-53-34 або 067-103-59-88. Адреса: м. Рівне, вул. 16 Липня, 36.

Обласний клінічний лікувально-діагностичний центр також став першим закладом на Рівненщині, з яким Національна служба здоров'я України (НСЗУ) в 2024 році уклала контракт на лікування безпліддя за гроші з бюджету.

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