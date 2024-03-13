Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр уклав договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на пакети послуг у 2024 році. За них має платити не пацієнт, а держава.
Які послуги є безоплатними для пацієнтів, повідомив у Telegram голова обласної ради Андрій Карауш.
Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені В. Поліщука уклав із НСЗУ договори по таких пакетах безоплатних медичних послуг:
- профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах;
- мамографія (діагностика ранніх ознак раку молочної залози);
- гістероскопія (огляд жіночих органів);
- езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія або ЕГДС – це дослідження слизових оболонок стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки);
- колоноскопія (огляд і оцінка стану внутрішньої поверхні товстої кишки за допомогою спеціального зонда);
- бронхоскопія (ендоскопічне дослідження бронхів);
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
- хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня;
- ведення вагітності в амбулаторних умовах;
- обстеження призовників під час набору на військову службу.
Записатись можна через реєстратуру: 095-947-53-34 або 067-103-59-88. Адреса: м. Рівне, вул. 16 Липня, 36.
Обласний клінічний лікувально-діагностичний центр також став першим закладом на Рівненщині, з яким Національна служба здоров'я України (НСЗУ) в 2024 році уклала контракт на лікування безпліддя за гроші з бюджету.
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