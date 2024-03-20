"На городах овочі плавають": річка на Тернопільщині підтоплює подвір’я та городи

Жителі села Буцнів звернулися до голови Великоберезовицької громади, бо їхні подвір’я та городи підтоплює у період паводків.

Про це Суспільному розповів один із жителів Олег Рудий.

За його словами, підтоплення почались, відколи в селі побудували гідроелектростанцію. Директор ГЕС Роман Дерень каже, що працюють згідно з законодавством та мають документи про те, що підняття рівня води жителям не шкодить.

Підтоплення. Фото: Ірина Кріса

Житель села Буцнів Олег Рудий мешкає в будинку на вулиці Садовій, що неподалік річки Серет. Розповідає, 4 роки тому в селі побудувати гідроелектростанцію, відтоді в річці піднявся рівень води.

"Проблема наша в тому, що зараз власник гідроелектростанції, поставив її в кінці села. Він підняв воду на 3,5 метри. Вода піднялася вище течії до залізничного мосту села Острів на 2-2,5 метри. Також ліворуч є річка, яка протікає через село та впадає в річку Серет. Там вода також піднялася на 2 метри, а вище по течії 1-1,5. Це привело до затоплення прибережної зони, ви бачите, що всі дерева затоплені".

Олег Рудий розповів, що після дощів у лютому 2023 року підтопило його підвал. Чоловік каже, під час тривалих дощів підтоплює і будинки сусідів, тож вони написали декілька колективних звернень.

"Ми написали звернення до громади й депутатів Великоберезовицької громади, оскільки ця територія підпорядкована ОТГ. Також написали в екологічну службу міста Тернополя і думаємо, що напишемо, або відправимо лист в екологічну службу міністерства України".

Житель села Буцнів Олег Рудий. Фото: Суспільне Тернопіль

Ірина Кріса також живе неподалік від річки.

Підтоплення. Фото: Ірина Кріса

"Восени є таке, що на городах овочі плавають. Кому затоплює городи, комусь підвали, а комусь добирається до будинків. Це є велика проблема, але найбільша буде тоді, коли залишки цих дерев попадають і утворять греблю. Тоді вода розлиється і на Острів, на Буцнів. Тоді це буде ще більшою проблемою".

Ірина Кріса . Фото: Суспільне Тернопіль

Жителі села Буцнів зустрілися з директором гідроелектростанції Романом Дереньом.

Жителі зустрілися з директором гідроелектростанції. Фото: Суспільне Тернопіль

"Це все відбувалося й до створення гідроелектростанції, бо я розмовляв з людьми. Ми працюємо згідно чинного законодавства. В нас є пакет документів, зокрема й від екології, де все це пропрацьовувалося. Є звіти, що підняття води в річці не принесе шкоди людям. Думаю, що моєї вини в тому немає. Це потрібно робити екологічну експертизу, яка визначить роботу цієї гідроелектростанції та її шкоду екології, зокрема деревам".

Директор гідроелектростанції Роман Дереньо. Фото: Суспільне Тернопіль

Голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко каже, до нього надійшло звернення від жителів села Буцнів. Під ним підписалось 57 людей.

"Проблема підтоплення річки Серет і підняття рівня води існує вже не один рік. Ця проблема стала актуальнішою і більшою, коли почала працювати гідроелектростанція. Були звернення мешканців, що городи підтоплює і частину дерев на березі підмиває вода, вони падають і перекривають течію, тому 2 роки тому цей підприємець спускав воду, давав техніку і витягнули з води дерева і їх прибрали".

Гідроелектростанція. Фото: Суспільне Тернопіль

Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Держекоінспекції області. Начальник відділу екологічного контролю Михайло Онищук відповів, що з Буцнева зареєстрували звернення через портал "ЕкоЗагроза". Далі проведуть перевірки. Про результати повідомлять згодом.