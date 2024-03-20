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"На городах овочі плавають": річка на Тернопільщині підтоплює подвір’я та городи
ЕКОЛОГІЯРегіони

"На городах овочі плавають": річка на Тернопільщині підтоплює подвір’я та городи

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Жителі села Буцнів звернулися до голови Великоберезовицької громади, бо їхні подвір’я та городи підтоплює у період паводків.

Про це Суспільному розповів один із жителів Олег Рудий.

За його словами, підтоплення почались, відколи в селі побудували гідроелектростанцію. Директор ГЕС Роман Дерень каже, що працюють згідно з законодавством та мають документи про те, що підняття рівня води жителям не шкодить.

Підтоплення, Буцнів, 19 березня, 2024
Підтоплення. Фото: Ірина Кріса

Житель села Буцнів Олег Рудий мешкає в будинку на вулиці Садовій, що неподалік річки Серет. Розповідає, 4 роки тому в селі побудувати гідроелектростанцію, відтоді в річці піднявся рівень води.

"Проблема наша в тому, що зараз власник гідроелектростанції, поставив її в кінці села. Він підняв воду на 3,5 метри. Вода піднялася вище течії до залізничного мосту села Острів на 2-2,5 метри. Також ліворуч є річка, яка протікає через село та впадає в річку Серет. Там вода також піднялася на 2 метри, а вище по течії 1-1,5. Це привело до затоплення прибережної зони, ви бачите, що всі дерева затоплені".

Олег Рудий розповів, що після дощів у лютому 2023 року підтопило його підвал. Чоловік каже, під час тривалих дощів підтоплює і будинки сусідів, тож вони написали декілька колективних звернень.

"Ми написали звернення до громади й депутатів Великоберезовицької громади, оскільки ця територія підпорядкована ОТГ. Також написали в екологічну службу міста Тернополя і думаємо, що напишемо, або відправимо лист в екологічну службу міністерства України".

Житель села Олег Рудий, Буцнів, 19 березня, 2024
Житель села Буцнів Олег Рудий. Фото: Суспільне Тернопіль

Ірина Кріса також живе неподалік від річки.

Підтоплення річки, Буцнів, 2023 рік
Підтоплення. Фото: Ірина Кріса

"Восени є таке, що на городах овочі плавають. Кому затоплює городи, комусь підвали, а комусь добирається до будинків. Це є велика проблема, але найбільша буде тоді, коли залишки цих дерев попадають і утворять греблю. Тоді вода розлиється і на Острів, на Буцнів. Тоді це буде ще більшою проблемою".

жителька села Ірина Кріса, Буцнів, 19 березня, 2024
Ірина Кріса . Фото: Суспільне Тернопіль

Жителі села Буцнів зустрілися з директором гідроелектростанції Романом Дереньом.

Жителі села Буцнів зустрілися з директором гідроелектростанції, Буцнів, 19 березня, 2024
Жителі зустрілися з директором гідроелектростанції. Фото: Суспільне Тернопіль

"Це все відбувалося й до створення гідроелектростанції, бо я розмовляв з людьми. Ми працюємо згідно чинного законодавства. В нас є пакет документів, зокрема й від екології, де все це пропрацьовувалося. Є звіти, що підняття води в річці не принесе шкоди людям. Думаю, що моєї вини в тому немає. Це потрібно робити екологічну експертизу, яка визначить роботу цієї гідроелектростанції та її шкоду екології, зокрема деревам".

Директор гідроелектростанції Роман Дереньо, Буцнів, 19 березень, 2024
Директор гідроелектростанції Роман Дереньо. Фото: Суспільне Тернопіль

Голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко каже, до нього надійшло звернення від жителів села Буцнів. Під ним підписалось 57 людей.

"Проблема підтоплення річки Серет і підняття рівня води існує вже не один рік. Ця проблема стала актуальнішою і більшою, коли почала працювати гідроелектростанція. Були звернення мешканців, що городи підтоплює і частину дерев на березі підмиває вода, вони падають і перекривають течію, тому 2 роки тому цей підприємець спускав воду, давав техніку і витягнули з води дерева і їх прибрали".

Гідроелектростанція, Буцнів, 19 березня, 2024
Гідроелектростанція. Фото: Суспільне Тернопіль

Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Держекоінспекції області. Начальник відділу екологічного контролю Михайло Онищук відповів, що з Буцнева зареєстрували звернення через портал "ЕкоЗагроза". Далі проведуть перевірки. Про результати повідомлять згодом.

Поваленні дерева, Буцнів, 19 березня, 2024
Поваленні дерева. Фото: Суспільне Тернопіль

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