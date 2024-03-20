"На городах овочі плавають": річка на Тернопільщині підтоплює подвір’я та городи

Жителі села Буцнів звернулися до голови Великоберезовицької громади, бо їхні подвір’я та городи підтоплює у період паводків.
Про це Суспільному розповів один із жителів Олег Рудий.
За його словами, підтоплення почались, відколи в селі побудували гідроелектростанцію. Директор ГЕС Роман Дерень каже, що працюють згідно з законодавством та мають документи про те, що підняття рівня води жителям не шкодить.
Житель села Буцнів Олег Рудий мешкає в будинку на вулиці Садовій, що неподалік річки Серет. Розповідає, 4 роки тому в селі побудувати гідроелектростанцію, відтоді в річці піднявся рівень води.
"Проблема наша в тому, що зараз власник гідроелектростанції, поставив її в кінці села. Він підняв воду на 3,5 метри. Вода піднялася вище течії до залізничного мосту села Острів на 2-2,5 метри. Також ліворуч є річка, яка протікає через село та впадає в річку Серет. Там вода також піднялася на 2 метри, а вище по течії 1-1,5. Це привело до затоплення прибережної зони, ви бачите, що всі дерева затоплені".
Олег Рудий розповів, що після дощів у лютому 2023 року підтопило його підвал. Чоловік каже, під час тривалих дощів підтоплює і будинки сусідів, тож вони написали декілька колективних звернень.
"Ми написали звернення до громади й депутатів Великоберезовицької громади, оскільки ця територія підпорядкована ОТГ. Також написали в екологічну службу міста Тернополя і думаємо, що напишемо, або відправимо лист в екологічну службу міністерства України".
Ірина Кріса також живе неподалік від річки.
"Восени є таке, що на городах овочі плавають. Кому затоплює городи, комусь підвали, а комусь добирається до будинків. Це є велика проблема, але найбільша буде тоді, коли залишки цих дерев попадають і утворять греблю. Тоді вода розлиється і на Острів, на Буцнів. Тоді це буде ще більшою проблемою".
Жителі села Буцнів зустрілися з директором гідроелектростанції Романом Дереньом.
"Це все відбувалося й до створення гідроелектростанції, бо я розмовляв з людьми. Ми працюємо згідно чинного законодавства. В нас є пакет документів, зокрема й від екології, де все це пропрацьовувалося. Є звіти, що підняття води в річці не принесе шкоди людям. Думаю, що моєї вини в тому немає. Це потрібно робити екологічну експертизу, яка визначить роботу цієї гідроелектростанції та її шкоду екології, зокрема деревам".
Голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко каже, до нього надійшло звернення від жителів села Буцнів. Під ним підписалось 57 людей.
"Проблема підтоплення річки Серет і підняття рівня води існує вже не один рік. Ця проблема стала актуальнішою і більшою, коли почала працювати гідроелектростанція. Були звернення мешканців, що городи підтоплює і частину дерев на березі підмиває вода, вони падають і перекривають течію, тому 2 роки тому цей підприємець спускав воду, давав техніку і витягнули з води дерева і їх прибрали".
Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Держекоінспекції області. Начальник відділу екологічного контролю Михайло Онищук відповів, що з Буцнева зареєстрували звернення через портал "ЕкоЗагроза". Далі проведуть перевірки. Про результати повідомлять згодом.