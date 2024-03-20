В Умані на Черкащині затримали чоловіків, яких підозрюють у плануванні замаху на вбивство. Подія сталася увечері 19 березня, повідомили власні джерела Суспільного.

Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

Затримали двох чоловіків, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик:

"Затримали організатора та виконавця, який підозрюють в умисному вбивстві судді райсуду Черкащини. За даними слідства, організував вбивство судді представник злочинного світу, який має вплив на криміногенну обстановку у регіоні. У ролі виконавця мав бути його спільник".

Затримання в Умані, 19 березня 2024 року. Поліція у Черкаській області

"Співробітники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Нацполіції отримали інформацію про підготовку до вбивства особи на території Уманського району. Вона підтвердилася. Під час слідства поліцейські встановили об’єкт злочину, організатора, кілера та можливі мотиви. До організації вбивства судді одного з районних судів причетний так званий «смотрящий» за Уманню, а за кілера він залучив свого помічника", — деталізувала Зоя Вовк.

З її слів, один із затриманих раніше був судимий за вимагання та розбій.

"У підозрюваних вилучили зброю, зокрема пістолет і з глушником, гранати, бити, кастет, одяг, чотири кілограми канабісу, боргові розписки від місцевих мешканців на близько 50 тисяч доларів, майже 4 000 пачок цигарок", — деталізувала Зоя Вовк.

Обидва затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у замаху підозру за ч. 1 ст. 14, п. 12. ч. 2 ст. 115 — замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, Кримінального кодексу України та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу)", — прокоментувала речниця обласної прокуратури Богдана Кулик.

Також готуються клопотання в суд про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі, додала речниця поліції Черкащини.

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