НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Підозрюють у плануванні замаху на вбивство: на Черкащині затримали чоловіків
ПОЛІЦІЯНОВИНИПРОКУРАТУРАВБИВСТВОРегіони

Підозрюють у плануванні замаху на вбивство: на Черкащині затримали чоловіків

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
затримання, поліція
Затримання в Умані 19 березня 2024 року. Прокуратура Черкаської області

В Умані на Черкащині затримали чоловіків, яких підозрюють у плануванні замаху на вбивство. Подія сталася увечері 19 березня, повідомили власні джерела Суспільного.

Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

Затримали двох чоловіків, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик:

"Затримали організатора та виконавця, який підозрюють в умисному вбивстві судді райсуду Черкащини. За даними слідства, організував вбивство судді представник злочинного світу, який має вплив на криміногенну обстановку у регіоні. У ролі виконавця мав бути його спільник".

Підозрюють у плануванні замаху на вбивство: на Черкащині затримали чоловіків
Затримання в Умані, 19 березня 2024 року. Поліція у Черкаській області

"Співробітники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Нацполіції отримали інформацію про підготовку до вбивства особи на території Уманського району. Вона підтвердилася. Під час слідства поліцейські встановили об’єкт злочину, організатора, кілера та можливі мотиви. До організації вбивства судді одного з районних судів причетний так званий «смотрящий» за Уманню, а за кілера він залучив свого помічника", — деталізувала Зоя Вовк.

З її слів, один із затриманих раніше був судимий за вимагання та розбій.

"У підозрюваних вилучили зброю, зокрема пістолет і з глушником, гранати, бити, кастет, одяг, чотири кілограми канабісу, боргові розписки від місцевих мешканців на близько 50 тисяч доларів, майже 4 000 пачок цигарок", — деталізувала Зоя Вовк.

Обидва затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у замаху підозру за ч. 1 ст. 14, п. 12. ч. 2 ст. 115 — замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, Кримінального кодексу України та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу)", — прокоментувала речниця обласної прокуратури Богдана Кулик.

Також готуються клопотання в суд про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі, додала речниця поліції Черкащини.

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
робота криміналістів
У Харкові ідентифікували загиблих внаслідок удару РФ по Холодногірському району 20 березня
20-річного закарпатця підозрюють у вбивстві односельця
"Сокирою вбив свого односельця": поліція затримала 20-річного закарпатця
Кримінал, шахрай, Дніпро
Ошукав людей на понад 200 тисяч гривень. У Кривому Розі затримали ймовірного шахрая
Житомирщина, зброя, крадіжка, поліція, 14 березня 2024 року
Крадіжки з об’єктів критичної інфраструктури: на Житомирщині під час обшуків поліцейські виявили наркотики та зброю
На початок