Ще на майже 35 вулицях Чернівців не буде води: перелік

У Чернівцях на майже 35 вулицях впродовж дня не буде води через аварійну ситуацію на мережах.
Про це повідомили у Telegram водоканалу.
Водопостачання обмежать до 23:00 на наступних вулицях та провулках:
- Батумська;
- Білоруська;
- Букшованого;
- Гайсинська;
- Дністрянська;
- Ізмайлівська;
- Кіцманська;
- Магалянська;
- Ромашкова;
- частково Руська;
- Січових Стрільців;
- Сквірська;
- Староконстантинівська;
- Таджицька;
- Тихорецька;
- Узбецька;
- Фастівська;
- Чорновола;
- аБатуринська;
- Боянівська;
- Вапнярська;
- Галкіна;
- Жванецька;
- Кишинівська;
- Козятинська;
- Молодіївська;
- Зелена;
- Декабристів;
- Лубенська;
- Релєєва;
- провулок Смотрицького;
- провулок Синельникова;
- провулок Букшованого.
Що відомо про обмеження водопостачання
Через аварію на водогоні у Чернівцях впродовж двох діб обмежують водопостачання. На більшості вулиць міста води не буде:
- ▪️з 9:00 до 19:00 та з 22:00 20 березня до 7:00 21 березня.
У районі "Роша" водопостачання призупиняють до 7:00 21 березня.
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