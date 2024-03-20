Ще на майже 35 вулицях Чернівців не буде води: перелік

У Чернівцях на майже 35 вулицях впродовж дня не буде води через аварійну ситуацію на мережах.

Про це повідомили у Telegram водоканалу.

Водопостачання обмежать до 23:00 на наступних вулицях та провулках:

Батумська;

Білоруська;

Букшованого;

Гайсинська;

Дністрянська;

Ізмайлівська;

Кіцманська;

Магалянська;

Ромашкова;

частково Руська;

Січових Стрільців;

Сквірська;

Староконстантинівська;

Таджицька;

Тихорецька;

Узбецька;

Фастівська;

Чорновола;

аБатуринська;

Боянівська;

Вапнярська;

Галкіна;

Жванецька;

Кишинівська;

Козятинська;

Молодіївська;

Зелена;

Декабристів;

Лубенська;

Релєєва;

провулок Смотрицького;

провулок Синельникова;

провулок Букшованого.

Що відомо про обмеження водопостачання

Через аварію на водогоні у Чернівцях впродовж двох діб обмежують водопостачання. На більшості вулиць міста води не буде:

▪️з 9:00 до 19:00 та з 22:00 20 березня до 7:00 21 березня.

У районі "Роша" водопостачання призупиняють до 7:00 21 березня.

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