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Ще на майже 35 вулицях Чернівців не буде води: перелік
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Ще на майже 35 вулицях Чернівців не буде води: перелік

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Відключення води чернівці
Майже 35 вулиць Чернівців 20 березня будуть без води. Фото ілюстративне. Джерело: unplash

У Чернівцях на майже 35 вулицях впродовж дня не буде води через аварійну ситуацію на мережах.

Про це повідомили у Telegram водоканалу.

Водопостачання обмежать до 23:00 на наступних вулицях та провулках:

  • Батумська;
  • Білоруська;
  • Букшованого;
  • Гайсинська;
  • Дністрянська;
  • Ізмайлівська;
  • Кіцманська;
  • Магалянська;
  • Ромашкова;
  • частково Руська;
  • Січових Стрільців;
  • Сквірська;
  • Староконстантинівська;
  • Таджицька;
  • Тихорецька;
  • Узбецька;
  • Фастівська;
  • Чорновола;
  • аБатуринська;
  • Боянівська;
  • Вапнярська;
  • Галкіна;
  • Жванецька;
  • Кишинівська;
  • Козятинська;
  • Молодіївська;
  • Зелена;
  • Декабристів;
  • Лубенська;
  • Релєєва;
  • провулок Смотрицького;
  • провулок Синельникова;
  • провулок Букшованого.

Що відомо про обмеження водопостачання

Через аварію на водогоні у Чернівцях впродовж двох діб обмежують водопостачання. На більшості вулиць міста води не буде:

  • ▪️з 9:00 до 19:00 та з 22:00 20 березня до 7:00 21 березня.

У районі "Роша" водопостачання призупиняють до 7:00 21 березня.

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