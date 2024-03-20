Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак РФ одна людина загинула, ще п'ятеро — поранені.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Армія РФ била по житлових кварталах Берислава, Шевченківки, Хрещенівки, Антонівки, Станіслава, Широкої Балки, Осокорівки, Дніпровського, Михайлівки, Качкарівки, Бургунки, Республіканця, Одрадокам'янки, Садового, Кізомиса, Придніпровського, Шляхового та Херсона, йдеться в дописі.

Пошкоджені дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також зафіксували влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автомобіль, повідомив Прокудін.

Що відомо про обстріли Херсонщини 19 березня 2024 року

На Херсонщині протягом доби російські військові з дронів атакували Берислав, Широку Балку, Бургунку, Михайлівку, Качкарівку та Осокорівку. Влучили щонайменше з два десятки разів. Пошкоджені дитячий садок та будинок.

Під обстріл армії РФ на дорозі між Антонівкою та Садовим потрапили троє людей. В усіх трьох — легкі травми. Після надання медичної допомоги, вони проходитимуть лікування амбулаторно

На автодорозі у Нововоронцовській громаді на Херсонщині армія РФ скинула з дрона вибухівку на авто. Двоє людей поранені, їх ушпиталили.

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