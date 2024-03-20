Скільки людей лишаються на звільненій території Луганщини

61 людина, двоє представників військової адміністрації лишаються на деокупованих територіях Луганщини. Мирні жителі забезпечені всім необхідним.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Ці люди не хочуть виїжджати, зазначив Лисогор.

"Обстріли продовжуються постійно. Трохи зменшилась кількість використання КАБів і збільшились наземні атаки. Біля північних кордонів Невського у напрямку Тернів продовжуються стрілецькі бої, проте хлопці наші стоять і нищать ворога великими партіями", — розказав очільник військової адміністрації.

Поліцейські документують наслідки руйнувань у населених пунктах через обстріли армії РФ.

"Під вогнем мінометів та артилерії опинилися Білогорівка, Невське та населені пункти навколо. Там зафіксовано щонайменше 87 спроб обстрілу з боку росіян", — написав начальник ОВА.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram