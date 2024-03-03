Через обстріл Невського на Луганщині вигоріла лісопосадка

Російські військові 2 березня обстріляли Невське Луганської області. Наразі загрози цивільному населенню немає.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Так, на околиці населеного пункту зафіксовано три вибухи запалювальних боєприпасів. Виникло загоряння. Частково вигоріли лісопосадка та суха рослинність", — зазначив Лисогор.
Мешканцям деокупованих населених пунктів Луганщини поліцейські привозять хліб, продуктові та гігієнічні набори, ліки. Також закликають людей евакуюватись у більш безпечні регіони.
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