Військові РФ завдали авіаудару по деокупованій Греківці на Луганщині

Зранку 8 березня близько 8 ранку російські військові обстріляли Греківку Луганської області чотирма ракетами РБК-500. Внаслідок обстрілу загиблих та поранених немає.

Про це повідомили у поліції Луганщини.

"Сюди було скинуто чотири бомби ТГ-30, в яких знаходиться по 545 зарядів. Це зяряд, який розірвався, але половина зарядів не розірвались. Зона ураження кожного заряду 70 метрів", — розповів поліцейський Луганщини.

На місці обстрілів працюють сапери, уточнили у поліції.

Також поліцейські привезли 82-річній мешканці Греківки хліб та продуктові набори, квіти та солодощі. Жителька не евакуацію не погоджується, не бажає покидати свій будинок.

Це єдина жінка у селі, зазначили у поліції.

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