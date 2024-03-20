756 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 19 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- На Херсонщині протягом доби російські військові з дронів атакували Берислав, Широку Балку, Бургунку, Михайлівку, Качкарівку та Осокорівку. Влучили щонайменше з два десятки разів. Пошкоджені дитячий садок та будинок.
- Під обстріл армії РФ на дорозі між Антонівкою та Садовим потрапили троє людей. В усіх трьох — легкі травми. Після надання медичної допомоги, вони проходитимуть лікування амбулаторно
- На автодорозі у Нововоронцовській громаді на Херсонщині армія РФ скинула з дрона вибухівку на авто. Двоє людей поранені, їх ушпиталили.
- На ТОТ Херсонщини російські військові вкотре проводять перевірки у будинках місцевих жителів, допитують, перевіряють документи та телефони, повідомив ЦНС. Також у Спротиві повідомляють, що на окупованих територіях збільшилась кількість обладнання для прослуховування розмов людей.
- У депортації дітей з Херсонського обласного будинку дитини підозрюють депутатку держдуми РФ та дружину лідера партії "Справедлива Росія". За даними слідства, у серпні 2022 року вони незаконно вивезли 11-місячну дівчинку та дворічного хлопчика під приводом додаткового обстеження в лікарні, хоча за станом здоров'я діти того не потребували.
Внаслідок обстрілу села Козацьке на Херсонщині поранена літня жінка
Російські військові обстріляли село Козацьке Бериславського району на Херсонщині. Поранена жінка, її ушпиталили, повідомляє в Telegram ОВА.
Армія РФ скинула вибухівку на автівки в Осокорівці на Херсонщині
Вдень армія РФ вкотре атакувала Херсонщину дронами, повідомляє в Telegram обласна військова адміністрація.
Вибухівку скинули на дві автівки в Осокорівці Нововоронцовської громади. Загиблих та поранених немає.
У Бериславі внаслідок атаки РФ поранена жінка
Пресслужба обласної прокуратури повідомила в Telegram, що близько 14: 30 російські військові атакували Берислав Херсонської області. До лікарні з акуботравмою доправили місцеву жительку.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення військовими РФ законів та звичаїв війни.
Херсонська область — повітряна тривога!
"Сталеві квіти, сталеві люди". Херсонка виготовляє листівки й прикрашає їх місцевими рослинами та кулеметними гільзами
Херсонка Вікторія Салміна виготовляє листівки, які прикрашає місцевими рослинами та кулеметними гільзами. Зараз у її доробку близько 150 робіт. Серія має назву "Сталеві квіти, сталеві люди".
У Скадовську активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити спротив окупації РФ
У Скадовську на Херсонщині активісти руху "Жовта Стрічка" попри небезпеку продовжують чинити спротив окупації РФ, повідомляє в Telegram рух опору.
"Окупанти бояться українського спротиву та посилюють патрулі. Таким чином вони намагаються залякати, але український спротив продовжує жити в Скадовську", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок денного обстрілу російськими військами середмістя Херсона поранена жінка
Внаслідок денного обстрілу російськими військами середмістя Херсона поранена жінка, повідомив в Telegram керівник МВА Роман Мрочко.
У пораненої 51-річної жінки діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Їй надали меддопомогу, від госпіталізації травмована відмовилась, йдеться у повідомленні.
Сили оборони ліквідували 140 військових армії РФ: яких ще втрат зазнали окупанти
Сили оборони півдня протягом доби завдали чергових втрат російським військам, йдеться в їх Telegram. Зокрема знищили польовий пункт боєприпасів, 12 гармат, 10 одиниць автобронетехніки, танк, міномет, антену радіозв'язку та генератор. Також ліквідували 140 військовослужбовців армії РФ.
Херсонцю оголосили підозру про публічні заклики до участі у псевдореферендумі
Херсонцю оголосили підозру про публічні заклики до участі у псевдореферендумі та посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України, повідомляє поліція області в Telegram.
За даними правоохоронців, під час окупації міста чоловік співпрацював з армією РФ та заохочував інших містян підтримати окупантів. Попередньо йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.
З Херсона на Донецький напрямок відправили гуманітарний вантаж для херсонських бійців
Сьогодні з Херсона на Донецький напрямок вирушив гуманітарний вантаж для херсонських бійців, які служать в III окремій штурмовій бригаді ЗСУ. На передову доправлять "кікімори", маскувальні сітки, сонячні панелі, оргтехніку та продукти. Також антену для підсилення сигналу квадрокоптерів, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Внаслідок учорашнього обстрілу російськими військами Берислава поранена жінка
Внаслідок обстрілу російськими військами Берислава на Херсонщині вдень 19 березня поранена 75-річна жінка. З вибуховою травмою та контузією її доставили до лікарні, повідомили в ОВА.
Військові РФ розстріляли трьох людей в Коханах на ТОТ Херсонщини
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом розстрілу військовими РФ трьох людей у Коханах на ТОТ Херсонщини у березні 2024 року. Наразі зʼясовують всі обставини, повідомили в прокуратурі.
"Директору" Херсонського морського порту повідомили про підозру у пособництві РФ
Окупаційному "директору" Херсонського морського торговельного порту повідомили про підозру у пособництві РФ. Разом з озброєними російськими військовими він захопив місцевий комбінат хлібопродуктів та організував вивезення зерна на окуповану територію. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомили в прокуратурі.
Два населених пункти Херсонської громади і котельня у Херсоні через обстріли РФ залишились без газу
Внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонської громади пошкоджена газова мережа високого тиску. Без газопостачання залишились жителі Зеленівки та Текстильного. Також — котельня у Таврійському мікрорайоні Херсона, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Аварійно-ремонтні роботи розпочнуть одразу, як дозволить безпекова ситуація, додав він.
Військові РФ у передмісті Херсона обстріляли автівки з цивільними: загинули двоє людей
Військові РФ у передмісті Херсона, на дорозі між Садовим та Антонівкою, обстріляли автівки з цивільними. За попередньою інформацією, загинули двоє чоловіків, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Збували наркотики на території Херсона: судитимуть організатора та учасника організованої групи
За збут наркотиків на території Херсона судитимуть організатора та учасника організованої злочинної групи. Матеріали стосовно ще трьох учасників виділені в окреме провадження. На рахунку групи близько дев’яти епізодів злочинів, вчинених у сфері незаконного обігу наркотичних речовин в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в прокуратурі.
Внаслідок дронової атаки РФ Червоного Маяка на Херсонщині поранена людина
У лікарню звернувся 82- річний житель Червоного Маяка на Херсонщині. У чоловіка, внаслідок учорашніх російських дронових атак, вибухова травма та поранене передпліччя, повідомили в ОВА.
З ТОТ Херсонщини на підконтрольну територію вивезли ще одну родину з дітьми
З тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути ще одну прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє дітей, позбавлених батьківського піклування. Зараз усі перебувають у безпеці, під наглядом лікарів та психологів, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
За даними ОВА, з початку року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію вже 40 дітей.
Внаслідок обстрілів Херсонщини загинула одна людина, п'ятеро поранених
Внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби загинула одна людина, п'ятеро — поранені. Армія РФ обстріляла 18 населених пунктів області. Пошкоджені дві багатоповерхівки, вісім приватних будинків, адмінбудівля, дошкільний заклад та припортова інфраструктура, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Дощ та плюсова температура: погода на Херсонщині 20 березня
Сьогодні вдень у Херсоні та області буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-західний 3-8 м/с. Температура повітря до 11° тепла, повідомив Херсонський обласний центр з гідрометеорології.