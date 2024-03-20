Херсонцю оголосили підозру про публічні заклики до участі у псевдореферендумі

Херсонцю оголосили підозру про публічні заклики до участі у псевдореферендумі та посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України, повідомляє поліція області в Telegram.

За даними правоохоронців, під час окупації міста чоловік співпрацював з армією РФ та заохочував інших містян підтримати окупантів. Попередньо йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.