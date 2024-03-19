Скрипаль із Полтави Роман Почеп служить у ЗСУ

Скрипаль із Полтави Роман Почеп у перший день повномасштабної війни добровільно доєднався до лав ЗСУ. Нині він — офіцер 4-ї танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського. До Полтави військовослужбовець приїхав, аби взяти участь у благодійному концерті, організованому друзями-музикантами, на підтримку своєї бригади.

До лав ЗСУ Роман Почеп добровільно приєднався у перший день повномасштабного вторгнення.

Роман Почеп. Фото: Суспільне Полтава

Я вранці поснідав зі своїми дітьми. І пішов до Дарницького ТЦК міста Києва. Не зважаючи, що я на той час був знятий з військового обліку у зв'язку з інвалідністю, друга група інвалідності була на той час, дякувати, мене взяли. Троє неповнолітніх дітей. Який би я був батько і який би приклад подав своїм хлопцям?

За словами Романа Почепа, у 4-й танковій бригаді імені гетьмана Івана Виговського він служить із березня 2022-го.

Скрипаль із Полтави Роман Почеп. Фото: facebook/Roman Pochep

Півтора роки був у піхоті. Здобув дуже багато навичок. Зараз майже пів року працюю на посаді офіцера. Від рядового солдата дійшов до офіцерського складу. Зараз у мої обов'язки входить контроль бойового стресу.

Роман Почеп під час служби музику не покидає.

Військовослужбовець приїхав, аби взяти участь у благодійному концерті. Фото: Суспільне Полтава

Коли ми звільнили Лиман Донецької області, перший раз я знайшов у окопі орків музичний інструмент, і тоді це пів року війни пройшло. От перший раз через пів року заграв. А потім в роті хлопці скинулися і купили мені нормальну скрипку.

Роман Почеп під час служби. Фото: facebook/Roman Pochep

За кілька років до повномасштабної війни, за словами Романа Почепа, він заснував у Києві музичну школу. Нині керує нею дистанційно.

Я потихеньку почав збирати своїх викладачів, вони повернулися до Києва. Наразі школа працює у повному обсязі. Для воїнів ЗСУ навчання у моїй школі безкоштовне.Моральне розвантаження, воно потрібне.

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