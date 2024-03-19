НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Що почитати? Малко Кіра "Нижче"
КНИЖКИОСВІТАРегіони

Що почитати? Малко Кіра "Нижче"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Книжка, Кіра Малко, Нижче
Колаж Суспільне Чернігів. Суспільне Чернігів

Цього разу докторка педагогічних наук, професорка кафедри української мови та літератури НУЧК імені Т.Г. Шевченка Ольга Лілік пропонує для ознайомлення роман Кіри Малко "Нижче", у якому поєднані ознаки психологічного, пригодницького й художньо-документального творів.

У центрі уваги читачів – Поліна, що змінила посаду маркетингового аналітика в київському офісі на тацю й бігові туфлі офіціантки на круїзному лайнері.

"Для героїні це стало точкою відліку для низки пригод, тривалих роздумів і хвилювань, а також нових знайомств, відкриттів і розчарувань. Назва роману досить промовиста, адже Поліна, як і інший персонал, живе в каюті нижче ватерлінії, відповідно, основна увага авторки зосереджена на житті працівників лайнера", — розповіла Лілік.

Ольга Лілік, університет, викладачка
Професорка української мови Ольга Лілік та її рекомендація книгижки. Що почитати? Малко Кіра "Нижче". ФОТО: Фейсбук-сторінка Ольга Лілік

З її слів, Кіра Малко описує особливості різних професій, пов’язаних зі сферою обслуговування на круїзному кораблі.

"Така всебічна обізнаність із цими аспектами ґрунтується на особистому досвіді авторки. На сторінках твору описані подробиці із повсякденного життя екіпажу круїзного лайнера. Зокрема, про секрети виготовлення морозива, рецепти авторських коктейлів і нюанси утилізації сміття, а ще про морську хворобу, короткі прогулянки суходолом, коли екіпаж може залишити борт корабля у дозволений час вихідного дня. Це дає змогу розглядати роман Кіри Малко "Нижче" як художньо-документальний твір".

"Водночас це книжка про взаємини зі світом, іншими людьми й собою. Адже в умовах співіснування величезної кількості персоналій, різних за національністю й характером, з різними життєвим досвідом і планами на майбутнє, головна героїня прагне віднайти себе, споріднену працю, Бога й кохання. Психологізм є однією із визначальних рис роману. Оскільки увагу приділено психологічним аспектам стосунків між людьми в різних життєвих обставинах. Окрім того, у романі Кіри Малко порушено низку інших важливих морально-етичних і соціальних проблем, зокрема соціальної нерівності, протесту проти загальноприйнятих норм суспільної моралі, дитячих травм і їхнього впливу на доросле життя, життєвого вибору й відповідальності за нього".

У цій книзі, додає Ольга Лілік, кожен читач знайде щось для себе: хтось атмосферу романтики подорожі, опис незвіданих країв і нового досвіду; хтось драматичні романтичні стосунки і тонкий психологізм; хтось репортажно-документальний матеріал про повсякденне життя круїзного лайнера.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
книжки
Подаруй книгу на фронт: київська книгарня запрошує доєднатись до ініціативи
Бібліотека
"Це стереотип, що діти не читають". У Кропивницькому триває Всеукраїнський тиждень дитячого читання
Кропивничани збирають книги для постраждалих через обстріли областей
"Вільні читають українською". Кропивничани збирають книги для постраждалих через обстріли областей
Херсонщина, книги для укриттів
"Вільні читають українською": для укриттів Херсонщини передали ще понад 430 книг з усієї України
На початок