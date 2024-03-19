Цього разу докторка педагогічних наук, професорка кафедри української мови та літератури НУЧК імені Т.Г. Шевченка Ольга Лілік пропонує для ознайомлення роман Кіри Малко "Нижче", у якому поєднані ознаки психологічного, пригодницького й художньо-документального творів.

У центрі уваги читачів – Поліна, що змінила посаду маркетингового аналітика в київському офісі на тацю й бігові туфлі офіціантки на круїзному лайнері.

"Для героїні це стало точкою відліку для низки пригод, тривалих роздумів і хвилювань, а також нових знайомств, відкриттів і розчарувань. Назва роману досить промовиста, адже Поліна, як і інший персонал, живе в каюті нижче ватерлінії, відповідно, основна увага авторки зосереджена на житті працівників лайнера", — розповіла Лілік.

Професорка української мови Ольга Лілік та її рекомендація книгижки. Що почитати? Малко Кіра "Нижче". ФОТО: Фейсбук-сторінка Ольга Лілік

З її слів, Кіра Малко описує особливості різних професій, пов’язаних зі сферою обслуговування на круїзному кораблі.

"Така всебічна обізнаність із цими аспектами ґрунтується на особистому досвіді авторки. На сторінках твору описані подробиці із повсякденного життя екіпажу круїзного лайнера. Зокрема, про секрети виготовлення морозива, рецепти авторських коктейлів і нюанси утилізації сміття, а ще про морську хворобу, короткі прогулянки суходолом, коли екіпаж може залишити борт корабля у дозволений час вихідного дня. Це дає змогу розглядати роман Кіри Малко "Нижче" як художньо-документальний твір".

"Водночас це книжка про взаємини зі світом, іншими людьми й собою. Адже в умовах співіснування величезної кількості персоналій, різних за національністю й характером, з різними життєвим досвідом і планами на майбутнє, головна героїня прагне віднайти себе, споріднену працю, Бога й кохання. Психологізм є однією із визначальних рис роману. Оскільки увагу приділено психологічним аспектам стосунків між людьми в різних життєвих обставинах. Окрім того, у романі Кіри Малко порушено низку інших важливих морально-етичних і соціальних проблем, зокрема соціальної нерівності, протесту проти загальноприйнятих норм суспільної моралі, дитячих травм і їхнього впливу на доросле життя, життєвого вибору й відповідальності за нього".

У цій книзі, додає Ольга Лілік, кожен читач знайде щось для себе: хтось атмосферу романтики подорожі, опис незвіданих країв і нового досвіду; хтось драматичні романтичні стосунки і тонкий психологізм; хтось репортажно-документальний матеріал про повсякденне життя круїзного лайнера.

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