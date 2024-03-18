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Цього року Україна вийде на максимальне оборонне виробництво — Зеленський
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Цього року Україна вийде на максимальне оборонне виробництво — Зеленський

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 18 березня. Фото: Офіс президента

У 2024 році Україна вийде на максимальне оборонне виробництво за весь час незалежності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 18 березня.

"На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України", — сказав Зеленський.

Також за результатами проведення ставки Верховного головнокомандувача президент відзначив, що логістика в армії стала відчутно ефективнішою.

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