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Спроба самогубства у ТЦК на Закарпатті: відкриті два кримінальні провадження
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Спроба самогубства у ТЦК на Закарпатті: відкриті два кримінальні провадження

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Спроба самогубства у ТЦК на Закарпатті: відкриті два кримінальні провадження
ТЦК та СП. Фото ілюстративне: УНІАН

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону відкрила два кримінальні провадження — за фактами перевищення службових повноважень та доведення до самогубства — через повідомлення про ймовірну спробу самогубства у Хустському РТЦК та СП.

Про це Суспільному повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

За словами Юлії Шевченко, у прикордонну службу і ТЦК скерували листи щодо ініціювання проведення службових перевірок. Також призначили судово-медичну експертизу за місцем теперішнього перебування військовозобов’язаного та винесли постанову про проведення процесуальних дій на іншій території.

"За вказаним фактом зареєстровано два кримінальні провадження за ч. 5 ст. 426-1Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень КК України та ч. 1 ст. 120Доведення до самогубства КК України. Крім того, заплановані допити та інші заходи з метою встановлення усіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності", — додала Юлія Шевченко. 

Що відомо про спробу самогубства в ТЦК на Закарпатті

Жителя Харкова 1996 року народження затримали 13 березня співробітники ДПСУ при спробі незаконного перетину держкордону і направили до Першого відділу Хустського РТЦК у місті Іршава для уточнення військово-облікових даних. Однак невдовзі чоловіка виявили у непритомному стані, зі слідами крові та порізами на руках. Пізніше у нього знайшли препарат гідазепам, який використовують як транквілізатор при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10.

Дівчина військовозобов'язаного заявила, що хлопця побили й довели до спроби самогубства

Дівчина військовозобов'язаного Анна на своїй сторінці в Instagram повідомила, що 15 березня працівники Держприкордонслужби викрали Євгена з готелю у місті Виноградів. На нього вдягли кайдани та відвезли у невідомому напрямку. Цю інформацію дівчина підтвердила у коментарі Суспільному. За її словами, у Хустському ТЦК хлопця принижували, били, знущалися, викрали особисті речі та документи.

У коментарі Суспільному керівник Хустської лікарні Михайло Пристая повідомив, що пацієнт мав травми середньої важкості. 16 березня його забрали з медзакладу рідні.

Речниця Нацполіції в області Ганна Дан у коментарі Суспільному зазначила, що наразі відкрили кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства. Також, за словами речниці, інформація про побиття у присутності поліцейських не відповідає дійсності.

Попередньо відомо, що у Хустському РТЦК та СП проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства.

У коментарі Суспільному в пресслужбі Закарпатського ТЦК та СП повідомили, що військовозобов'язаний пропонував хабар працівникам ТЦК, намагався втекти, перелізаючи через колючий дріт, а також поводив себе неадекватно.

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